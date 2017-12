Drew Barrymore recrea las fotos más icónicas de su niñez

Drew Barrymore es una actriz de 42 años que no le teme a la madurez ni al paso del tiempo. Así lo ha querido demostrar con su última sesión de fotos, en la que la intérprete que se hizo famosa siendo una niña se atreve a recrear (foto en mano) los estilismos y las imágenes más icónicas que le hicieron siendo la niña que enamoró al mundo en los ochenta en la película E.T. “Estos recuerdos me hacen muy feliz. Y estoy feliz de no haber envejecido como un viejo bolso de cuero. ¡Nunca me he retocado la cara! La gente ha dicho que lo he hecho, es divertido. No lo he hecho. Simplemente he vivido la vida que quería. Un poco desordenada. Un poco valiente. Pero esta soy simplemente yo”, ha escrito Barrymore junto a una de las portadas de la revista InStyle que ha compartido en su cuenta de Instagram, en la que tiene 7,9 millones de seguidores.

La actriz ha querido compartir las cinco portadas diferentes de la revista con sus seguidores en las redes, en las que se imita a ella misma y recrea con ropa actual las fotos que sostiene en sus manos y que se le hicieron hace más de 30 años. Además, comparte algunos de los secretos de la sesión de fotos. “Había acabo de rodar [la serie] Santa Clarita Diet. Así que estaba recuperando el tiempo perdido y comiendo todo lo que quería. Así que estaba en plan… ¡lo siento, soy una talla 10 [una 40 europea] así que no me metáis en prendas de muestrario de pasarela! Estaba viviendo en la gloria y comí durante la sesión y tuvo una copa de vino mientras simplemente me divertí. Es el sueño de Cenicienta trabajar con ese nivel de profesionalidad”, escribe junto a otra de las fotos.

Según cuenta Barrymore a la revista, cuando "tenía seis años mi madre me vestía como una pequeña mujer de 80 años”. Y como prueba, las fotos de su primer paso por los Oscar (con la estola de pelo blanca y vestido rosa), su retrato para la revista Vanity Fair cuando solo tenía 9 años (con el sobrero rosa) o en un evento en un lujoso hotel en 1983 (foto con el vestido negro y los collares de perlas). Quizá ese gusto materno es lo que ha hecho que de mayor creciera su interés por la moda y por desarrollar su propio gusto, hasta el punto de que hoy la actriz tiene su línea de ropa que vende en Amazon, Dear Drew. “Tenía ese sentimiento ardiente de construir una marca de mujeres para mujeres, de explorar algo romántico. Me llevó a mi amor por la sastrería y por haber estado en una casa de disfraces toda mi vida”, explica en el número de febrero de la publicación sobre su nuevo proyecto, que ha sumado a su marca de cosméticos y a su empresa de vinos.

Han pasado 35 años desde que el mundo descubrió a Drew Barrymore en E.T., y lo cierto es que hoy es difícil hablar de la actriz sin recordar su mediática infancia. Ella lo sabe, y quizá por eso se ha animado a explorarlo con esas fotografías. Quizá también para recordar una infancia que fue demasiado corta, según cuenta en la entrevista, ya que a los 14 años estaba emancipada y "no tenía familia". Entonces entró en una espirar de adicciones que logró superar. Hoy dice, a sus 42 años y como madre de dos hijas, ha empezado a apreciar su vida más allá de su profesión.