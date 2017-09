Marco Asensio, el futbolista y yerno perfecto

“Tienen a un futbolista perfecto. Aunque le moleste ser suplente como a todos los jugadores, eso no supondrá ningún problema. Lo aceptará y cuando le toque jugar, lo dará todo”, afirma uno de sus primeros entrenadores resaltando un rasgo de Marco Asensio en el que los que le conocen coinciden: su madurez. Con 21 años, es la estrella del fútbol español del momento, el jugador con mayor proyección. En el arranque de la temporada, se ha convertido en el jugador que está acaparando la atención y las conversaciones, por encima de Messi o Cristiano Ronaldo. Una explosión como cracky como mediático que no se veía en Chamartín desde los tiempos de Raúl González y Emilio Butragueño, con los que se le compara. Y se hace principalmente por transmitir una determinación y tranquilidad impropias de su edad. Juanjo Vila, segundo entrenador de Asensio en el Mallorca cuando el jugador tenía 18 años, no duda que esas cualidades fueron forzadas por sus circunstancias. “Nos asombró que fuese tan serio y cabal con todo lo que hacía, pero claro, es que los acontecimientos le obligaron a madurar”, relata el técnico en relación a la muerte de la madre de Marco, que falleció de cáncer cuando él tenía 15 años y jugaba de juvenil. Un hecho que marcó su personalidad pero que no le ha privado de ser un chico de su tiempo con multitud de aficiones. Asensio también saber disfrutar de su éxito con un carácter alegre y al mismo tiempo con responsabilidad y humildad.

Su madre siempre está presente, algo que quedó patente en su presentación como jugador del Real Madrid. Marco la recordó en su discurso y afirmó sin poder contener las lágrimas que “ella, desde arriba, siempre me está apoyando”. Sus entrenadores coinciden en que su vida personal se desarrolla sobre todo en el ámbito familiar. Asensio está muy unido a su padre y hermano desde siempre, y de una forma especial desde la enfermedad de su madre. El resto de su tiempo lo ocupan el fútbol y sus amigos, como reflejan sus perfiles en las redes sociales. En Instagram Marco Asensio acumula más de cuatro millones de seguidores con los que comparte sus mejores imágenes sobre el césped, sus últimas botas o las recientes vacaciones en las playas de México que ha disfrutado sobre un barco junto a un grupo de amigos. El retrato de una superestrella del fútbol de la generación millennial pero con un estilo diferente al de otros como Neymar. “Siempre fue participativo en juegos y bromas, pero de forma muy educada y comedida. Llamaba la atención, pero no quería destacar. No creo que pensase que llegaría tan alto, pero cuando le tocaba demostrar su valía, deslumbraba”, recalca su exentrenador Juanjo Vila.

🌴☀️ Una publicación compartida de Marco Asensio (@marcoasensio10) el 9 de Jul de 2017 a la(s) 8:16 PDT

Centrado en los suyos y en una carrera en plena efervescencia, Asensio ha pasado todo este año sin novia formal. Desde que rompiera con la mallorquina Marina Muntaner, el jugador no ha vuelto a encontrar una pareja estable. Un cambio de situación que no ha influido en su estilo de vida. Estar soltero no ha alterado su carácter tranquilo y no sale de fiesta más que antes. Candidatas no le faltan mientras se desborda el fenómeno fan en torno a su figura. Alguien que le conoce desde muy joven le define como “el yerno perfecto”, porque “no se le puede poner una pega, es que es formal, con la cabeza bien amueblada y buena persona, lo tiene todo”. Sobre el campo esa personalidad le ha hecho “no despistarse”, lo que le ha ayudado a triunfar en un club como el Real Madrid. Una entidad entusiasmada con él ya que encarna unos valores que exportar y la posibilidad de hacer de él su jugador bandera. Un estatus que no parece que vaya a cambiarle. La semana pasada marcó los dos goles que permitieron a su equipo empatar ante el Valencia en el Bernabéu. Juanjo Vila vio algo que le llamó la reacción de Marco Asensio: “Vi su celebración y le dije a mi hijo, mírale, sigue siendo exactamente el mismo”.