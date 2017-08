EL PAÍS presenta la serie viajera de The New York Times '36 horas'. Esta semana viajamos a la capital alemana, Berlín, para explorar una terraza con vistas de 360º sobre la ciudad, un restaurante donde la madera es muy importante y otro donde sentarse en la cocina es posible. La propuesta no se olvida de un "anti centro comercial" ni de los lugares favoritos de los berlineses para comprar discos o artículos de diseño. Y por supuesto no faltan las cervecerías, incluso alguna donde más que cerveza hay que pedir un cóctel.