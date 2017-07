Las extrañas coincidencias entre las muertes de Chester Bennington (Linkin Park) y Chris Cornell

Chris Cornell y Chester Bennington, juntos en el escenario interpretando 'Hunger strike'. epv

Los dos eran grandes amigos. De hecho, Chester Bennington, que falleció en 20 de julio de 2017, era el padrino de los dos hijos de Chris Cornell. En el funeral de Cornell, Bennington interpretó un sobrecogedor Hallelujah, de Leonard Cohen. Ambos, Cornell y Bennington, sufrían depresión. Cornell se quitó la vida el 18 de mayo de 2017. Los primeros indicios apuntan a que Bennington, cantante de Linkin Park, también se suicidó. Ambos, por medio de la horca. Una coincidencia más, que hiela la sangre: Bennington se ha ido de este mundo justo el día que Cornell nació, un 20 de julio. El vocalista de Linkin Park tenía 41 años; el de Soundgarden, 52.

Otra de las similitudes entre las muertes es que estaban de gira, trabajando, así que nadie podía prever un final tan desdichado. Cornell había actuado justo la noche misma de su suicidio, y Linkin Park había actuado el 22 de junio en Madrid, el 3 de julio en Londres y tenían previsto continuar la gira el 27 de julio en Estados Unidos.

Ahora todos recuerdan aquella carta que escribió el cantante de Linkin Park cuando Cornell murió. Dice así:



“Soñé con los Beatles anoche. Desperté con Rocky Raccoon [canción de los Beatles] sonando en mi cabeza y una cara de preocupación de mi esposa. Ella me dijo que mi amigo había muerto. Pensamientos de ti inundaron mi cabeza y lloré.

Aún lloro, con tristeza, así como con gratitud por haber compartido momentos tan especiales contigo y tu hermosa familia. Me has inspirado de muchas formas que nunca pudiste saber. Tu talento era puro y sin rivales. Tu voz era placer y dolor, ira y perdón, amor y dolor al corazón, todo en uno. Supongo que eso es lo que todos somos. Me ayudaste a entender eso.

Acabo de ver un vídeo tuyo cantando A day in the life, de los Beatles, y pensé en mi sueño.

Me gustaría pensar que estás diciendo adiós a tu manera. No puedo imaginar un mundo sin ti en él.

Rezo para que encuentres paz en la otra vida. Envío mi amor a tu esposa e hijos, amigos y familia.

Gracias por permitirme ser parte de tu vida".

Los dos grandes amigos compartieron escenario alguna vez. La más emocionante fue en 2008, cuando Chris Cornell y Linkin Park compartieron gira. En algunas fechas de aquel tour, Cornell invitaba al escenario a Chester Bennington para interpretar a dúo Hunger strike. Se trata de una canción que aparece en el primer disco de Temple of The Dog, el que para muchos es el grupo que anticipó el grunge. Fue la banda donde coincidieron Chris Cornell (que luego montaría Soundgarden) y Eddie Vedder (que fundaría Pearl Jam).

Verles a los dos, Cornell y Bennington, cantando, abrazados en el escenario, es cerrar el círculo de sus muertes.

