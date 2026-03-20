La borrasca ‘Therese’ deja lluvias abundantes en Canarias y se extiende al sur peninsular

Canarias sigue en alerta por vientos, fenómenos costeros y lluvias debido al paso por las islas de la borrasca Therese. En la imagen, el oleaje en la localidad de Bajamar.

Este fin de semana estará marcado por los efectos de la borrasca Therese. De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) el temporal continuará dejando un tiempo inestable en Canarias con cielos cubiertos y lluvias generalizadas que en algunos momentos podrán ir acompañadas de tormenta e incluso granizo. Las precipitaciones serán intensas en amplias zonas del archipiélago, especialmente en las islas de mayor relieve, donde se esperan acumulados importantes.

Los mayores registros se darán en las vertientes suroeste de La Palma, Tenerife y Gran Canaria. En las cumbres, la precipitación será en forma de nieve a partir de unos 1.900 o 2.200 metros. La Agencia ha activado un aviso naranaj (de riesgo alto) por abundantes lluvias acompañadas de tormeta y fuertes ranchas de viento.

En el resto de la Península, la borrasca también dejará un tiempo inestable, pero en menor medida. El portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, ha señalado que este viernes y todo el fin de semana los cielos estarán cubiertos y lloverá en la mayor parte de la mitad sur y el extremo oeste peninsular, además de Ceuta y Melilla. Del Campo ha advertido de acumulados significativos en zonas de Andalucía occidental y el oeste de Alborán.

El viento soplará desde el este en la Península, en general flojo o moderado, aunque será más intenso en el sureste y en el entorno de Alborán, donde se esperan rachas fuertes o muy fuertes, también posibles en la costa de Cádiz. En Baleares predominará el viento del nordeste, mientras que en Canarias soplará con fuerza del suroeste, con rachas muy intensas.

Además, las temperaturas bajarán en la mayor parte de la península, de forma notable en zonas del centro y oeste, y subirán en las provincias pirenaicas y Canarias. Hará más frío en Ávila (11 grados), Albacete (13) y Soria y Teruel (14), mientras que calentará más en Las Palmas de Gran Canaria (24), Santa Cruz de Tenerife y Sevilla (23), y Bilbao (22).

El inicio de la próxima semana vendrá acompañado de leves lluvias que darán paso a una jornada de estabilidad en la Península, con un aumento en las temperaturas, propias de la primavera.