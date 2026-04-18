Los bancos se lanzan a captar nuestro dinero: estas son las principales ofertas para el ahorro más conservador

Los depósitos que han llegado al mercado no compensan la inflación y muchos incluyen cláusulas de permanencia o de vinculación a otros productos de la entidad

Su dinero importa. Y no solo a usted. Las entidades financieras se han embarcado en una nueva cruzada por conseguirlo. Desde comienzos de año los bancos están lanzando ofertas para captar ahorro. Sobre todo cuentas y depósitos, los productos más conservadores del mercado y preferidos por los españoles. Si en 2025 las entidades pusieron el foco en las hipotecas, este año lo han puesto en el ahorro, a través de regalos y ampliando la rentabilidad de los depósitos a plazo fijo, explica Olivia Fedman, economista y cofundadora del comparador HelpMyCash. “No se trata de una guerra, si consideramos que la inflación se sitúa por encima del 3% y el mejor depósito remunerado ofrece el 2,5% de retorno”, explica. “Lo que ocurre es que los bancos están haciendo captación de nuevos clientes, clientes con pasivo a los que puedan vincular después”.

A su juicio, la mejor jugada que están protagonizando es hacer regalos por su nómina. “Más de ocho bancos pagan 500 euros o más por domiciliarla. Y no se trata de nóminas elevadas”, subraya la economista. ING las pide a partir de 700 euros, BBVA de 800 euros, Abanca de 1.200... “Quieren robar clientes a la competencia y es donde están peleando más”, mantiene Fedman, que no aprecia demasiada letra pequeña detrás de los regalos. “Los requisitos son transparentes”, dice: una nómina mínima, uso de tarjeta, Bizum y no siempre domiciliación de recibos. Incluso algunos bancos, como BBVA, no exigen nómina al abrir su cuenta online. Se trata del producto más atractivo del mercado, con un regalo que llega a 1.200 euros, si bien para alcanzarlo sí que hay que domiciliar la nómina; si no, se reduce a la mitad. Algunos bancos permiten que los ingresos recurrentes provengan de las pensiones e incluso de las prestaciones por desempleo. También de profesionales por cuenta ajena o autónomos.

“A nivel de permanencia, tampoco es exagerada: dos años es lo normal, aunque hay entidades que la llevan a tres o cuatro años. Por eso, si al usuario no le molesta cambiar de banco, nosotros le recomendamos que lo haga para beneficiarse de estas ofertas”, agrega la cofundadora del comparador de productos financieros, que recuerda, no obstante, que “como cualquier ingreso, han de pasar por la casilla de Hacienda, con un 19% de retención”.

Ganar clientes sigue siendo la intención de las entidades a la hora de comercializar sus depósitos remunerados, muchos de los cuales exigen aportaciones de 20.000, 30.000 o 50.000 euros. Unas cantidades considerables de ahorro que les sirven para poder engatusar a sus clientes con otros productos con comisiones superiores. Así lo reconoce Banca March: “El argumento de que la inflación supera el 3% es el que utilizamos para que nuestros clientes apuesten por otros productos [menos conservadores]”, admite Vicente Jabega Calafell, director de Banca Personal de Banca March.

La entidad comercializa un depósito a un año con el que ofrece una rentabilidad del 2,5%, el mejor del mercado, según HelpMyCash, dado que el de Deutsche Bank, que llega al 3%, exige invertir en fondos para alcanzar ese porcentaje, igual que ocurre en Self Bank; son depósitos combinados. “Es un producto gancho”, dice Jabega, que se distribuye a través de la gestora digital de Banca March, Avantio, lo que les permite “dar a conocer” la entidad y “si el cliente quiere dar un paso más, entrar en banca personal. En March Broker tenemos más de 30.000 productos accesibles con nuestros gestores en remoto. Avantio se ha convertido en una fuente importante de captación de clientes”, sostiene. Su depósito exige depositar al menos 30.000 euros durante 12 meses para alcanzar ese 2,5% de rentabilidad y abrirse una cuenta (gratuita a partir de 10.000 euros y con ingresos mensuales de 1.500 euros). Y tiene la particularidad de que es flexible; se puede disponer antes del dinero, aunque, eso sí, entonces el retorno se queda en el 1,5%.

Sin límites

Por su parte, ING ha lanzado un depósito de bienvenida a tres meses para los nuevos clientes con el 3% de rentabilidad y mejorado los que tiene a 12,18 y 24 meses, con los que se pueden conseguir porcentajes de entre un 2% y un 2,15% “sin límite de cantidad ni comisiones”, indica Enrique Rodríguez Balsón, responsable de Productos de Ahorro del banco. Es interesante poder ofrecer al cliente, nuevo o existente, plazos más largos en un contexto de incertidumbre como el actual, remarca. ING pagó 500 millones de euros el año pasado en intereses a sus clientes, de los cuales por los depósitos fueron 160 millones.

“El depósito asegura la remuneración contratada. La cuenta es más flexible, pero no la garantiza. Ahora, con la guerra y la subida de la inflación, no se anticipa una bajada de tipos, incluso podrían subir. Pero con tanta incertidumbre es imposible saber si es mejor una opción u otra”, señala Fedman. Eso sí, si quiere contratar cuentas o depósitos, sepa que las promociones son de corta duración.

“Lanzamos productos cada dos meses”, señala el directivo de Banca March, ya que “estos meses son tremendamente buenos para nosotros”.