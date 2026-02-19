La emprendedora que ha diseñado una granada de mano para llevar en el bolso contra los acosadores

A Julieta Rueff el año 2022 se le hizo cuesta arriba. Mucho más de lo que había imaginado. Estudiaba entonces Relaciones Internacionales y Marketing en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona cuando un chico comenzó a acosarla. La seguía hasta casa, la esperaba en el portal, se sentaba cerca en cafeterías. No la dejaba respirar. Ella hablaba con él, pero nada cambiaba, y en algún cara a cara sintió tanto miedo que intentó usar el espray pimienta que sus padres le habían regalado. “No conseguía usarlo porque estaba muy nerviosa”, recuerda la joven, hoy con 24 años.

Aquel fue el punto de partida para diseñar un dispositivo con el que ha facturado 200.000 euros en su primer año en el mercado: tiene forma de granada, el tamaño de un llavero y al tirar de la anilla suena una poderosa alarma a la vez que se activan vídeo, sonido y geolocalización para avisar a los contactos.

Llegar a este aparato no fue para Rueff —nacida en Lisboa pero residente en Barcelona desde los 12 años— solo una solución personal. “Hablé con mi entorno y encontré que muchas mujeres habían pasado por ello: acoso, miedo por la noche… Eran más de las que pensaba”, recuerda.

Desde su habitación en la casa de sus padres diseñó con Blender —software gratuito para crear contenido en tres dimensiones— un primer boceto que imprimió gracias a la impresora 3D de un amigo. Añadió una electrónica sencilla y con ese prototipo buscó inversores. Recibió muchos noes hasta que alguien confió en ella. Con una primera ronda, de 500.000 euros, pudo contratar ingenieros y un equipo de comunicación. Tardaron dos años en afinar el dispositivo y superar todas las certificaciones, pero en 2024 FlamAid salió al mercado.

Su funcionamiento es sencillo. Tiene forma de granada y basta tirar de su anilla para que se active una alarma de 110 decibelios audible a un par de calles de distancia. A la vez, el teléfono al que esté conectado —con la aplicación desarrollada por la empresa— empieza a grabar audio y vídeo de manera automática mientras envía la geolocalización a los contactos de emergencia. Su tamaño es el de un llavero y su peso es de 300 gramos. Se puede colgar en el bolso o mochila para que esté a mano en todo momento “y en una situación de emergencia solo haya que tirar”, señala Rueff.

Con un precio de 49 euros, las ventas agotaron sus tres primeras tiradas y no solo en España, también en Latinoamérica y países diversos, como Portugal o Turquía. Facturaron 200.000 euros en 2025.