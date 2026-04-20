Aagesen: “España está mejor preparada que otros países europeos”

Incluso los ciudadanos de los países productores de petróleo que están lejos del conflicto van a sufrir las consecuencias por el impacto en los precios. Entre los importadores, los asiáticos y los latinoamericanos pueden verse gravemente afectados, en especial los países emergentes. Europa está en una situación intermedia: es un continente rico que puede seguir comprando, tiene más reservas que otros, capacidad de refino y algún país con capacidad nuclear (Francia) y bien provisto de renovables (España).

La economía española es una de las menos expuestas en términos de seguridad de suministro. Las grandes empresas tienen sus almacenes al 100% y aseguran que no hay riesgo de escasez, al menos hasta otoño, según las fuentes consultadas. España ha invertido mucho en capacidad de almacenamiento y no ha destruido refinerías, a diferencia de otros países europeos: tiene un sistema flexible, versátil, bien diversificado. “España está mejor preparada que otros países europeos; hemos avanzado mucho en transición energética, impulsando el despliegue de las renovables”, asegura tajante la vicepresidenta Sara Aagesen en declaraciones a EL PAÍS.

Transición Ecológica no ve riesgos de escasez, aunque sí admite que la guerra se va a notar en los precios, a pesar del paquete de medidas aprobado por el Gobierno. “En condiciones normales apenas recibimos un 5% del crudo del Golfo y tenemos ocho refinerías que pueden procesar tipos muy distintos de petróleo. España importa el 10% del gasóleo y el 20% del queroseno, y exporta gasolina. Hay menos dependencia exterior que en otros países con porcentajes de importación superiores al 50%, como el Reino Unido, Francia, Alemania o Italia”, añade Aagesen, que recuerda que las reservas estratégicas superan los 90 días, de los que se van a liberar 12,3. “A más largo plazo va a depender de la evolución del conflicto, pero hasta ahora las empresas están recibiendo los cargamentos comprometidos”, abunda.

Aagesen subraya la vertiente europea de esta crisis y reclama “un nuevo marco europeo para afrontar los desafíos estratégicos”, con una apuesta firme por las renovables para evitar la dependencia del gas en la industria. “Somos mucho más fuertes cuando actuamos unidos. La mejor preparación requiere electrificación y apostar por la energía autóctona: las renovables. Lo estamos viendo en nuestros precios de la electricidad, sensiblemente por debajo de los países de nuestro entorno”, remacha.