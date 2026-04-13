Booking notifica el robo de información personal de sus usuarios tras sufrir un ciberataque

La compañía ha advertido sobre el acceso ilícito a datos relacionados con las reservas, pero dice que no ha habido acceso a información financiera

Booking ha notificado este lunes a sus usuarios el robo de información personal en relación a sus reservas tras sufrir un ciberataque. La plataforma de alojamiento ha explicado en un comunicado que “recientemente detectamos actividad sospechosa que implicaba que terceros no autorizados pudieran acceder a cierta información de reservas de algunos clientes”.

En concreto, los datos expuestos pueden incluir detalles de la reserva y nombres, correos electrónicos, direcciones, números de teléfono asociados a la reserva y cualquier dato compartido con el alojamiento. No obstante, no se accedió a información financiera desde sus sistemas, según ha asegurado la firma. Tras descubrir esta actividad y como medida preventiva, Booking ha actualizado el número PIN de esas reservas y ha informado a sus clientes, informa Ep.

Ante esta situación, la compañía con sede en Ámsterdam (Países Bajos) recomienda a sus clientes mantenerse alerta ante posibles ataques de ‘phishing’. “Booking.com nunca solicitará a los clientes que compartan datos de tarjetas de crédito por correo electrónico, teléfono, WhatsApp o mensaje de texto, ni que realicen transferencias bancarias que difieran de la política de pago indicada en la confirmación de la reserva”, ha añadido al respecto.

Booking.com no ha precisado cuántos clientes se han visto afectados por el incidente ni durante cuánto tiempo pudieron los atacantes acceder a los sistemas. Tampoco la fecha exacta en la que se produjo el acceso no autorizado a los datos de los clientes.

La empresa ha comunicado el incidente a la autoridad de protección de datos en Países Bajos, como exige la normativa, y asegura que seguirá reforzando sus medidas de seguridad para proteger la información de sus usuarios.