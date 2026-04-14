Minnesota investiga a agentes del ICE por posible secuestro de un ciudadano estadounidense en una redada

ChongLy Thao fue detenido y sacado de su casa en ropa interior en pleno invierno durante el megaoperativo migratorio puesto en marcha por la Casa Blanca en Minneapolis y St. Paul

La imagen de un hombre en ropa interior, envuelto en una manta mientras era detenido por agentes federales, se hizo viral durante el megaoperativo migratorio que la Casa Blanca lanzó en el Estado de Minnesota a principios de este año, que generó indignación a lo largo del país. Ahora, el arresto de ese hombre, un ciudadano estadounidense, ha desencadenado una investigación criminal por posible secuestro, allanamiento y detención ilegal, y ha abierto un nuevo frente de conflicto entre autoridades locales y el Gobierno federal.

Los eventos sucedieron el 18 de enero, cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) irrumpieron en la vivienda de ChongLy “Scott” Thao, un ciudadano estadounidense naturalizado de origen hmong, en la ciudad de St. Paul, la capital de Minnesota. Según relatan fiscales y autoridades del condado de Ramsey, los agentes derribaron la puerta del domicilio y lo sacaron esposado, vestido únicamente con ropa interior, Crocs y una manta, pese a las temperaturas bajo cero.

El fiscal del condado, John Choi, afirmó que los hechos podrían constituir delitos graves. “Creemos que los agentes federales entraron sin un motivo legal legítimo, pues no había causa probable”, declaró en una rueda de prensa este lunes.

De acuerdo con la investigación preliminar, Thao fue “expulsado por la fuerza de su hogar” y fue retenido durante más de una hora, tiempo en el que fue trasladado en un vehículo y sometido a interrogatorios antes de ser devuelto a su casa. Las autoridades locales sostienen que no hay indicios de que los agentes contaran con una orden judicial para entrar en la vivienda.

El propio Thao relató que fue detenido a punta de pistola y liberado sin explicación. “Estaba rezando. Pensaba: ‘Dios, por favor, ayúdame, no he hecho nada malo’. ¿Por qué me hacen esto? Sin ropa”, dijo en una entrevista con Reuters desde su domicilio tras el incidente.

El sheriff del condado, Bob Fletcher, cuestionó la legalidad del procedimiento: “No hay duda de que lo sacaron de su casa, lo sacaron a la fuerza de su hogar y lo llevaron de un lado a otro”, declaró ante los medios. Y añadió: “¿Es eso una buena actuación policial, sacar a un ciudadano estadounidense de su casa y llevarlo de un lado a otro sin rumbo fijo, tratando de averiguar qué pueden sacarle?”

Las imágenes de la detención, las cuales fueron difundidas ampliamente en redes sociales, muestran a Theo apenas cubierto con una manta mientras es escoltado por agentes armados. El episodio provocó indignación entre vecinos, algunos de los cuales grabaron la escena y protestaron en el lugar.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende ICE, ha defendido la actuación de sus agentes. En un comunicado, aseguró que estaban ejecutando una orden y que buscaban a dos delincuentes sexuales condenados con supuestos vínculos con la vivienda. También sostuvo que Thao “se negó a que le tomaran las huellas dactilares o le hicieran un reconocimiento facial” y que es “protocolo estándar retener a todas las personas que se encuentren en una vivienda durante una operación, con el fin de garantizar la seguridad del público y de las fuerzas del orden”.

Sin embargo, Thao ha negado conocer a esas personas, y las autoridades estatales han indicado que al menos uno de los sospechosos se encontraba en prisión en ese momento. Su familia, por su parte, ha rechazado la versión oficial y ha calificado la detención de “ilegal”.

La investigación se enfrenta a obstáculos relevantes. Las autoridades locales han denunciado la falta de cooperación del Gobierno federal, que hasta ahora no ha facilitado información clave, como la identidad de los agentes implicados o el acceso a pruebas. El fiscal Choi ha solicitado formalmente esa documentación y no descarta recurrir a los tribunales.

El caso fue parte de la llamada Operation Metro Surge, una operación de gran escala desplegada en Minnesota con miles de agentes federales y que ha sido objeto de críticas por el uso de la fuerza y posibles irregularidades. Las autoridades locales investigan otros incidentes relacionados con el mismo operativo, incluidos enfrentamientos con manifestantes y actuaciones policiales cuestionadas.

Mientras el Gobierno federal sostiene que las autoridades estatales carecen de jurisdicción para investigar a sus agentes, fiscales y responsables locales defienden su competencia para esclarecer posibles delitos cometidos en su territorio.

Expertos legales ha advertido a la prensa de que cualquier intento de procesar penalmente a agentes federales podría enfrentarse a importantes obstáculos, debido a las protecciones que les otorga la legislación estadounidense. Aun así, el caso de Thao se ha convertido en un símbolo de los límites y las controversias de la política migratoria actual.

Por ahora, la investigación continúa con el objetivo de determinar si se vulneraron los derechos fundamentales del ciudadano estadounidense.