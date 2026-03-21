Las empresas deberán adelantar un año sus planes de movilidad

Las compañías que no dispongan de ese plan tendrán que devolver las ayudas. El decreto favorece el teletrabajo y el vehículo eléctrico

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado, 21 de marzo, el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el cual se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. Esta norma, que consta de 143 páginas, dedica una parte sustancial de su articulado a la transformación de los modelos de transporte corporativo y público como respuesta directa al encarecimiento de los precios energéticos derivado del conflicto bélico en Irán.

El Ejecutivo justifica la urgencia de estas medidas en la necesidad de reducir la dependencia energética y aliviar la carga económica que los desplazamientos al centro de trabajo suponen tanto para las empresas como para las personas trabajadoras. En este contexto, la movilidad sostenible deja de ser un objetivo a largo plazo para convertirse en una obligación de cumplimiento inmediato para una parte significativa del tejido productivo y del sector público español.

La novedad regulatoria más destacada se encuentra en el artículo 63 del real decreto-ley, que procede a modificar la Ley 9/2025, de 3 de diciembre, de Movilidad Sostenible. El cambio fundamental radica en la “reducción de veinticuatro a doce meses el plazo” para que las organizaciones obligadas dispongan de planes de movilidad sostenible al trabajo.

Esta aceleración del calendario legislativo implica que las empresas y entidades deben adelantar un año completo la planificación y puesta en marcha de sus estrategias de transporte. La obligación de contar con estos planes afecta, según la nueva redacción del apartado 1 del artículo 26, a todas las empresas y entidades pertenecientes al sector público que dispongan de “centros de trabajo con más de 200 personas trabajadoras o 100 por turno”. Esta medida se aplica de igual forma a las entidades del sector público estatal y podrá extenderse a otras organizaciones si así lo determinan las administraciones competentes en materia de transporte en sus respectivos ámbitos territoriales.

En cuanto al contenido técnico de estos planes, la reforma introducida por el Real Decreto-ley 7/2026 detalla de forma exhaustiva las soluciones que deben integrarse para ser consideradas válidas. La normativa subraya el “impulso de la movilidad activa y el transporte colectivo” como pilares básicos, pero añade soluciones de movilidad de bajas emisiones y modalidades tanto compartidas como colaborativas. Una novedad importante es la inclusión obligatoria de infraestructuras para facilitar el uso y “recarga de vehículos cero emisiones” dentro del entorno laboral.

Vuelta al teletrabajo

Asimismo, el texto legal posiciona al teletrabajo como una herramienta transversal de movilidad, instando a su aplicación en todos los casos en los que la naturaleza del puesto lo permita, con el fin de eliminar directamente la necesidad del desplazamiento y, por ende, el consumo energético asociado.

El alcance subjetivo de los planes de movilidad también se ve ampliado en esta revisión normativa. Los documentos de planificación no deberán limitarse exclusivamente a la plantilla fija de la empresa, sino que “se tendrán en cuenta también a visitantes, proveedores y cualquier otra persona” que requiera acceso a las instalaciones. Esta visión integral busca optimizar los flujos de transporte de todo el ecosistema empresarial. De manera complementaria, la norma introduce una dimensión de salud laboral al exigir que los planes incorporen medidas relativas a la “mejora de la seguridad vial y la prevención de accidentes” in itinere y en misión. Para ello, el decreto establece que se fomentará la formación específica en estas vertientes, vinculando la movilidad sostenible con la disminución de la siniestralidad laboral vinculada al tráfico.

En términos de gobernanza y coordinación institucional, el nuevo texto del artículo 26 establece que, para la elaboración de estos planes, las empresas deberán tener en cuenta, cuando existan, los “planes de movilidad de la entidad local” donde se ubique el centro de trabajo. De igual modo, deberán alinearse con los instrumentos de regulación aprobados por las administraciones competentes en transportes.

Esta jerarquía busca que las estrategias privadas no operen de forma aislada, sino que contribuyan a los objetivos de sostenibilidad de los municipios. Otra novedad relevante en el ámbito medioambiental es la posibilidad de que los planes contemplen la “compensación de la huella de carbono “para aquella movilidad emisora de gases de efecto invernadero sobre la que no se haya podido actuar mediante medidas de reducción directa, permitiendo así a las empresas alcanzar objetivos de neutralidad climática en sus desplazamientos.

Devolución de ayudas

El régimen sancionador y de control se endurece significativamente a través del artículo 64 de la norma. El Gobierno ha establecido una vinculación directa entre el cumplimiento de estas obligaciones de movilidad y la percepción de fondos públicos. De este modo, para aquellas empresas que sean beneficiarias de las ayudas directas aprobadas con ocasión de este real decreto-ley, “el incumplimiento de la obligación de disponer de un plan de movilidad conllevará el reintegro de las ayudas” recibidas.

Esta medida convierte a la movilidad sostenible en un requisito de condicionalidad financiera, asegurando que el auxilio estatal a las empresas en el contexto de la crisis de Oriente Medio esté ligado a un compromiso verificable con la eficiencia energética y la reducción de costes de transporte.

Finalmente, el real decreto-ley incluye disposiciones adicionales que refuerzan este marco de sostenibilidad energética. La disposición adicional primera establece que se aprobarán mediante real decreto “requisitos de sostenibilidad para los centros de procesamiento de datos”, que incluirán criterios de eficiencia en el consumo de agua y energía eléctrica de fuentes renovables. Aunque se centra en infraestructuras digitales, esta medida complementa la visión general de la norma de asegurar la resiliencia de la economía española frente a choques energéticos externos.