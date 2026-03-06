¿Sube la gasolina? Consulte el precio en cada estación de servicio de España

El mapa y los datos de todas las estaciones de servicio del país, con datos oficiales y actualizados

El precio de los combustibles sigue subiendo en España. El aumento se produce en un contexto de tensión en los mercados energéticos tras el conflicto en Oriente Próximo, que ha encarecido el petróleo y empieza a reflejarse en los surtidores. En el siguiente mapa puede consultar el precio de la gasolina sin plomo 95 y del gasóleo A (diésel) en cada una de las más de 11.000 gasolineras del país.

Gasolina Diesel × Cargando Pulsa para explorar »

El precio medio de la gasolina sin plomo 95 en España rondó este jueves los 1,58€ por litro, 10 céntimos más que el pasado sábado. Mientras que el diésel superó ligeramente esa cifra y se situó en torno a 1,60€, según los datos más recientes del geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica.

Aún así, el coste final varía notablemente entre estaciones de servicio —incluso dentro de una misma ciudad—, con diferencias de varios céntimos por litro entre gasolineras. Si quiere consultar directamente cuál es la estación de servicio más barata de su municipio, puede usar el siguiente buscador.