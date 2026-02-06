Un tren de Ouigo con destino a Barcelona se queda parado más de una hora entre Alcalá y Guadalajara

El tren 06571 de Ouigo que salió a las 16.22 de Madrid-Atocha con destino Barcelona ha finalizado su trayecto en Guadalajara después de estar tirado más de una hora por “una avería técnica” cerca de la localidad madrileña de Alcalá de Henares. La decisión de la compañía ha sido, una vez que el convoy ha podido reanudar la marcha, trasbordar a todo el pasaje a un nuevo tren que ha partido posteriormente desde la misma estación de Madrid-Atocha.

Este nuevo contratiempo en la línea con mayor densidad de tráfico de España coincide con una rebaja de la velocidad en el trazado y la retirada de nueve servicios en distintas franjas horarias, entre Renfe, Iryo y la propia Ouigo, para ofrecer mayor margen a las labores de mantenimiento de la gestora de la infraestructura Adif. Los maquinistas han venido comunicando posibles defectos en la vía especialmente en el tramo que va desde Madrid hasta Calatayud, ya en la provincia de Zaragoza.

Viajeros abandonando el tren de Ouigo averiado entre Alcalá de Henares y Guadalajara. luis alberto peralta None

La acumulación de limitaciones temporales de velocidad en la línea ha motivado retrasos generalizados de más de una hora en los servicios en los últimos días, ante lo que se ha pactado la subida en el tiempo de viaje en 25 minutos sobre un trayecto que se cubría en 150 a 180 minutos. En principio, la medida estará en pie hasta el 13 de diciembre.

La línea Madrid-Barcelona, segunda en entrar en operación tras la que va a Sevilla, va a ser remodelada a partir de este año sin que sea cortada al tráfico. El objetivo de Adif es mejorar los estándares de confort y seguridad al tiempo que se eleva el límite de velocidad de 300 a 350 kilómetros por hora.