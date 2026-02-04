PayPal convierte a Enrique Lores en el ejecutivo español mejor pagado: este año podrá cobrar hasta 40 millones de dólares

PayPal ha tirado de chequera para fichar al directivo español Enrique Lores, que será su nuevo presidente y consejero delegado a partir del 1 de marzo. La compañía tecnológica le ha firmado un contrato ostensiblemente superior al de su antecesor en el puesto, Alex Chriss, y que le coloca además como el ejecutivo español mejor pagado en una empresa cotizada.

Así lo refleja la documentación que PayPal ha depositado en la SEC, el supervisor estadounidense de los mercados financieros, en la que detalla el paquete retributivo ofrecido a Lores, que ya se situaba entre los españoles mejor pagados cuando presidente y consejero delegado de HP, en pugna con el presidente de Pepsico, Ramón Laguarta, y su homólogo en la farmacéutica Johnson & Johnson, Joaquín Duato.

Las condiciones de PayPal le permitirán cobrar solo este año cerca de 40 millones de dólares, unos 34 millones de euros al cambio actual, si se cumplen determinadas condiciones, aunque la mayor parte de esa cantidad está garantizada a través del pago en acciones.

El contrato de Enrique Lores como primer ejecutivo de PayPal contempla un sueldo en efectivo de 1,45 millones de dólares anuales, cifra que mejora en 200.000 dólares el salario de su predecesor. En este punto, la diferencia respecto a lo que cobraba en HP no es significativa: allí percibía 50.000 dólares menos. Sin embargo, las diferencias empiezan con el bonus, también en efectivo, que puede percibir en función del desempeño, tanto personal como de la empresa, en este año. El mismo está fijado en un 200% del salario base anual, lo que significa sumar 2,9 millones más y alcanzar un pago en efectivo anual de 4,35 millones de dólares.

Pero esta es una cantidad minoritaria dentro de su paquete retributivo total, donde el pago en acciones es multimillonario. Por esta vía, PayPal le garantiza la entrega de 33 millones de dólares este año, por un doble concepto. Por un lado, 16,5 millones se entregan como acciones restringidas, cuyo pago está vinculado, normalmente, a la permanencia del ejecutivo durante un periodo de tiempo. En este caso, se le entregarán al acabar 2026. Los otros 16,5 millones se abonarán por cumplimiento de objetivos mínimos de desempeño.

Pero el pago en acciones no acaba aquí. En el contrato de Enrique Lores figura, por un lado, el cobro de otros 20 millones de dólares en concepto de compensación por las cantidades que ha dejado de recibir por su salida de HP. Esa cantidad no se le entrega de forma íntegra, sino que se difiere en tramos de tres años. Es decir, en 2029 Paypal le pagará 6,6 millones, lo que equivale a 2,2 millones anuales. Llegado ese caso, el salario anual que Enrique Lores podrá llegar a recibir con cargo a 2026 alcanzará los 39,55 millones de dólares.

El precio de la acción

Las condiciones de la oferta de PayPal cambian ligeramente de cara a 2027. En ese año, la tecnológica le garantiza a Lores una tercera parte de los 33 millones de dólares que puede llegar a cobrar en acciones, aunque seguirá pudiendo alcanzarlos de cumplirse las condiciones.

Pero aún hay más. El contrato añade otro pago en acciones por objetivos ligados a la evolución de la acción de PayPal. A partir del tercer año de su nombramiento, y hasta el quinto, la empresa analizará cada 60 días el precio de los títulos en Bolsa, con una serie de objetivos de cotización que devengarán en nuevos pagos para Lores.

Si esas acciones alcanzan una revalorización del 60% en el promedio de esos 60 días, el ejecutivo recibirá 25 millones de dólares. Si la subida es del 100%, y llega a un mínimo de 100 dólares, el bonus será de 43,75 millones; y si el crecimiento es del 150% y la acción llega a 125 dólares, el pago se dispara a 62,5 millones.

Eso sí, esta fórmula busca que Lores se mantenga en la empresa, dado que el 100% de esos importes solo los cobraría al cumplirse cinco años desde su nombramiento, y solo podría cobrar por un 25%, en el momento que se produzca alguno de esos escenarios.

Enrique Lores se consolida así como el ejecutivo español mejor pagado, aunque entre 2022 y 2024 promedió un sueldo de 20 millones de dólares en HP. Ramón Laguarta, presidente de Pepsico, ha cobrado en ese periodo una media de 30 millones, llegando a un pico de 34 en 2023; y Joaquín Duato, de Johnson & Johnson, un promedio de 22 millones.