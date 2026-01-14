Quiebra la cadena de grandes almacenes de lujo Saks Global, que vende marcas como Chanel o Burberry

La compañía mantendrá las tiendas abiertas tras lograr un paquete de financiación de 1.750 millones de dólares para reestructurar su deuda

“Ultimas rebajas por liquidación”. Advierten los carteles del enorme local que el grupo de grandes almacenes de lujo Sacks Fifth Avenue tiene entre la calle 12 y la E de Washington, a unos cientos de metros de la Casa Blanca. La empresa colgó el cartel anunciando los descuentos a principios de diciembre. Este miércoles se ha conocido que Saks Global se ha acogido a un proceso voluntario de quiebra de Estados Unidos, en uno de los mayores colapsos de una empresa de comercio minorista desde la pandemia.

La protección frente a acreedores bajo el capítulo 11 de la normativa de bancarrotas estadounidense se produce apenas un año después del acuerdo de fusión que reunió a Saks Fifth Avenue con las también cadenas de lujo Bergdorf Goodman y Neiman Marcus bajo el mismo techo.

Saks Global, conocida por vender marcas exclusivas como Chanel, Cucinelli y Burberry, ha anunciado además que ha obtenido un paquete de financiación de 1.750 millones de dólares (unos 1.500 millones de euros) incluyendo 1.500 millones de dólares de un grupo de tenedores de deuda senior garantizada y otros 240 millones de otros prestamistas.

El proceso judicial iniciado tiene por objeto dar a la empresa minorista de lujo margen para negociar una reestructuración de la deuda con los acreedores o encontrar un nuevo propietario. De no ser así, la empresa podría verse obligada a cerrar.

Saks, un minorista muy reconocido desde su fundación por los ricos y famosos estadounidenses — incluidos actores de Hollywood de los años 50 como Gary Cooper y Grace Kelly— que tiene su principal local en la quinta avenida de Nueva York.

El grupo atravesó tiempos difíciles tras la pandemia de la covid, ya que aumentó la competencia de las tiendas online y las marcas comenzaron a vender más artículos a través de sus propias tiendas.

El establecimiento original de Saks Fifth Avenue, conocida por sus marcas de alto lujo y por sus espectáculos de luces navideñas, fue inaugurada por el pionero del comercio minorista Andrew Saks en 1867.

La solicitud de quiebra voluntaria ha sembrado la incertidumbre acerca del futuro de la moda de lujo en Estados Unidos, aunque la cadena afirmó este miércoles que sus tiendas permanecerán abiertas por ahora, tras cerrar el paquete de financiación de 1.750 millones de dólares y nombrar a un nuevo director ejecutivo. El antiguo consejero delegado de la cadena de grandes almacenes Neiman Marcus, Geoffroy van Raemdonck, sustituirá a Richard Baker, artífice de la estrategia de adquisición que ha endeudado a Saks Global.

Entre los acreedores no garantizados se encuentran varias marcas de lujo, encabezadas por Chane, con deudas por unos 136 millones de dólares, y Kering, propietaria de Gucci, con 60 millones de dólares, según recoge Reuters de la documentación presentada ante el tribunal. El mayor conglomerado de lujo del mundo, LVMH, figuraba como acreedor no garantizado con 26 millones de dólares. En total, Saks Global estimó que había entre 10.001 y 25.000 acreedores.

Kering, con sede en París, que también es propietaria de marcas como Yves Saint Laurent y Balenciaga, se negó a hacer comentarios al igual que otros marcas como Chanel, LVMH y Richemont.

Saks Global estimó en los documentos presentados ante el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos en Houston, Texas, que sus activos y pasivos oscilaban entre 1.000 y 10. 000 millones de dólares.

Inyección inmediata de fondos

El nuevo acuerdo de financiación proporcionaría una inyección inmediata de efectivo de 1.000 millones de dólares a través de un préstamo de un grupo de inversores, según Saks Global. Reuters informó anteriormente de que el préstamo estaba liderado por los fondos Pentwater Capital Management, con sede en Naples (Florida), y Bracebridge Capital, con sede en Boston.

Según la empresa, dispondrá de una financiación por valor de 240 millones de dólares a través de un préstamo respaldado por activos concedido por los prestamistas basados en activos de la empresa.

La empresa minorista de artículos de lujo tendrá acceso a 500 millones de dólares de financiación del grupo de inversores una vez que salga con éxito de la protección por bancarrota, prevista para finales de este año, según Saks Global. La empresa también solicitó al tribunal un retraso en la presentación de los estados financieros del grupo 45 días, hasta el 13 de marzo de 2026.

Además del nuevo consejero delegado, la empresa también nombró a antiguos ejecutivos de Neiman Marcus, Darcy Penick y Lana Todorovich, como director comercial y directora de asociaciones de marca global de Saks Global, respectivamente.

En 2024, Baker ideó la adquisición de Neiman Marcus por parte de la canadiense Hudson’s Bay Co, propietaria de Saks desde 2013, y posteriormente escindió los activos de lujo estadounidenses para crear Saks Global, reuniendo tres marcas que han definido la alta costura estadounidense durante más de un siglo. Ese acuerdo de 2.700 millones de dólares se basó en una financiación de deuda de unos 2.000 millones de dólares y aportaciones de capital de inversores como Amazon, Salesforce y Authentic Brands, que figuraban en el expediente judicial como inversores de capital en Saks Global.

El acuerdo con Neiman Marcus se diseñó para crear un gigante del lujo, pero supuso una carga de deuda para Saks Global en un momento en el que las ventas mundiales de artículos de lujo estaban ralentizándose. Saks Global tuvo dificultades el año pasado para pagar a los proveedores, que comenzaron a retener el inventario. Las estanterías con poco stock pueden haber alejado a los compradores hacia rivales como Bloomingdale’s, que registró fuertes ventas en 2025, lo que agravó la presión sobre Saks Global.

“Los ricos siguen comprando”, dijo el mes pasado el analista de Morningstar David Swartz, “pero no tanto en Saks”.

Al quedarse sin efectivo, Saks Global vendió el mes pasado los inmuebles de la tienda insignia de Neiman Marcus en Beverly Hills por un importe no revelado. También ha estado buscando vender una participación minoritaria en los exclusivos grandes almacenes Bergdorf Goodman para ayudar a reducir la deuda.

El 30 de diciembre, no pudo hacer frente al pago de más de 100 millones de dólares en intereses a los tenedores de bonos.