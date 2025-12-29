Rosauro Varo renuncia a sus cargos en Telefónica

El empresario sevillano Rosauro Varo ha decidido renunciar de forma voluntaria a sus cargos de responsabilidad en el grupo Telefónica, abandonando de forma inminente su puesto en el consejo de administración de Movistar+ (Telefónica Audiovisual Digital) y en el consejo asesor de Telefónica de España. Varo ha comunicado esta decisión personalmente a Marc Murtra, presidente de la operadora, y a Javier de Paz, máximo responsable de la filial audiovisual, argumentando la necesidad de dedicar todos sus esfuerzos a sus proyectos profesionales privados en los sectores del ocio y el inmobiliario, principalmente localizados en Andalucía, según publica El Confidencial y ha confirmado EL PAÍS.

La salida de Varo pone fin a una etapa de tres años en el consejo asesor de la filial española y de más de un año y medio como consejero de la dueña de Movistar+, cargos a los que llegó bajo la presidencia de José María Álvarez-Pallete. Tras el relevo en la cúpula de Telefónica el pasado enero, el nuevo presidente, Marc Murtra, decidió mantenerlo en ambos órganos de gobierno —pese a la directriz de evitar duplicidad de cargos en consejos— debido a su valiosa aportación y a su condición de uno de los mayores inversores individuales de la compañía, donde controla cerca de tres millones de acciones valoradas originalmente en más de 20 millones de euros.

A pesar de abandonar la gestión, las fuentes aseguran que la relación con Murtra y De Paz sigue siendo excelente, como demostró su apoyo público al plan estratégico “Transform and Growth” presentado el pasado noviembre. No obstante, la intensa actividad de su holding GAT Inversiones ha sido el detonante de su dimisión. Rosauro Varo, que mantiene su cargo como consejero de Acciona Energía tras ser renovado por la familia Entrecanales, y su posición como inversor destacado en Cabify, se centrará ahora en el desarrollo de ambiciosos proyectos turísticos, según detalla la información.

Entre ellos destacan la segunda fase del beach club Salduna Beach en la Costa del Sol y la promoción Residencial Zahara Luxury Paradise en Cádiz, donde invierte 85 millones de euros junto a José María Pacheco (Konecta). Además, el empresario seguirá gestionando sus activos en Sevilla, como el hotel Lobby Room, el restaurante Río Grande y la terraza Ático, mientras mantiene su faceta académica como profesor del Máster en Finanzas y Banca de la Universidad Pablo Olavide. Varo fue vicepresidente y consejero del Grupo PRISA (editor de El País/Cinco Días), cargos que abandonó en 2023 para asumir sus nuevas responsabilidades en el área audiovisual de Telefónica.