Radiografía del uso de la banca electrónica en España en 2020

La oleada de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares del INE, con datos del año 2020 y publicada el pasado mes de noviembre, nos permite actualizar los hallazgos que compartimos en esta otra entrada tras unos meses extraordinarios.

El análisis descriptivo se centra en el uso en 2020 de la banca electrónica por los hogares españoles, a partir de los datos de la encuesta señalada, que contrastamos con la información equivalente de 2019, último año de la era pre-covid-19.

El primer gran hallazgo es que, de una población internauta de entre 16 y 74 años que suponen 32,8 millones de personas, cerca de siete de cada diez (67%) declaran ser usuarios de la banca electrónica[1], cuando en 2019 lo hacían seis de cada diez (61%). Esto son casi veintidós millones de usuarios de banca online en España.

Es interesante precisar que si bien el año 2020 trajo consigo la incorporación de 1,2 millones de nuevos internautas en España con respecto al año anterior, fueron más de 2,7 millones los nuevos usuarios de banca electrónica ese año.

La brecha de genero se amplía, mientras que la territorial se estrecha en 2020

Las diferencias por sexo, sin controlar por otros factores, representan cuatro puntos porcentuales (65% ellas, 69% ellos), y crecen con respecto a 2019. Las asociadas al tamaño de la localidad de residencia de los y las Internautas son mayores: a mayor tamaño de la localidad, mayor porcentaje de usuarios de banca electrónica, si bien en las de menor tamaño esta diferencia desaparece en el último año, y el cambio más importante se produce, precisamente, en las localidades de menos de 10.000 habitantes donde el porcentaje de usuarios sube ocho puntos (la subida media es de seis puntos, como la registrada por las grandes ciudades). Así, en localidades con menos de 10.000 habitantes el 63% de los internautas declaran ser usuarios de la banca electrónica, mientras que en aquellas con más de 100.000 habitantes o que tienen la condición de capital de provincia este porcentaje asciende en 2020 hasta el 70% (64% en 2019). La brecha digital urbano / rural, por tanto, se estrecha en 2020.

Fuente: elaboración propia a partir de Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares 2020 y 2019

El cambio relativo más importante registrado en la existente brecha en el uso de la banca electrónica por condición de edad se produce en los segmentos más jóvenes (16-24 años) y más mayores (65-74 años), produciéndose una importante subida de usuarios hasta alcanzar el 53% y el 47% respectivamente, ocho y diez puntos por encima de lo registrado en 2019. Así, 2020 es un año que incorpora 325.000 usuarios de banca electrónica mayores de 65 años, y 183.000 de entre 16 y 25 años.

Fuente: elaboración propia a partir de Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares 2020

Distinguiendo por nacionalidad, la diferencia registrada en 2019 entre nacionales y extranjeros cae a la mitad, de casi veinte puntos porcentuales a apenas diez. Así, mientras que el 68% de los internautas con nacionalidad española declaran ser usuarios de la banca electrónica en 2020 (63% en 2019), lo hacen el 58% de los extranjeros (45% en 2019), superando los cuatro millones de personas con dicha condición.

El uso de la banca electrónica también avanza con el nivel de estudios alcanzado por los internautas de entre 16 y 75 años, pero de nuevo en 2020 esas diferencias se estrechan. Los usuarios que cuentan con estudios universitarios crecen igual o menos que la media de la población, los que no cuentan con estudios o solo primaria lo hacen por encima. Así, si el año pasado solo uno de cada ocho internautas sin estudios utilizaba la banca electrónica para operar con su entidad financiera, en 2020 lo hace uno de cada cinco.

Fuente: elaboración propia a partir de Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares 2020 y 2019

Las situaciones de inactividad siguen siendo en 2020 las que menor proporción de usuarios de banca online concentran, pero crecen de forma muy importante. El 52% de los pensionistas lo utiliza en 2020 (43% en 2019), algo por detrás de los estudiantes (54%) y los desempleados (60%). Los ocupados elevan la proporción hasta el 78%.

Entre los ocupados, también se observan diferencias de un año a otro en función del tipo de profesión, estrechándose éstas en un punto. Los trabajadores por cuenta ajena (asalariados) superan en tres puntos a los trabajadores por cuenta propia (78% vs 75%) en porcentaje de usuarios de banca electrónica.

La capacidad económica también parece ser determinante de la adopción y uso de canales digitales para acceder a servicios de las entidades financieras, ya que la proporción de usuarios de banca electrónica asciende con el nivel de ingresos netos del hogar. Mientras que el 51% de los miembros de hogares con ingresos netos inferiores al salario mínimo (actual) son usuarios, en hogares con ingresos superiores a los 2.500 euros el porcentaje asciende hasta el 82%, con niveles de uso intermedios en hogares entre esos dos niveles de ingresos. Es notable que el mayor incremento proporcional se ha producido en 2020 precisamente en los hogares de menor renta, donde ya es mayoritaria la condición de usuario de banca electrónica, por superar el 50%.

Fuente: elaboración propia a partir de Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares 2020 y 2019

Un vistazo al equipamiento y la conectividad de los hogares españoles en 2020

Llama la atención que cerca del 14% de los hogares españoles con conexión a Internet lo haga exclusivamente por los datos del teléfono móvil. Es más, el 27% de los hogares con ingresos menores a los 900 euros mensuales solo disponen de acceso a Internet a través del teléfono móvil. Interesante dato que debe llevar a la acción teniendo en cuenta ya no solo el teletrabajo, sino sobre todo el teleaprendizaje forzoso que ha imperado durante buena parte del año 2020.

Compras por Internet

El 54% de las personas entre 16 y 74 años ha comprado por Internet en 2020, siete puntos por encima de lo declarado en 2019. La distinción entre ocupados (66%) y desempleados (48%) es de dieciocho puntos, mientras que en el colectivo de inactivos, que comprende estudiantes, pensionistas y personas que se dedican a las labores del hogar (sin considerar la categoría de “otros”), muestra diferencias mucho mayores: el 63% de los estudiantes son compradores online mientras que apenas el 23% de los pensionistas lo son. El colectivo de las personas con labores del hogar es el que mayor crecimiento ha experimentado en el último año, pasando de un discreto 17% a un 30% de compradores online.

Por nivel de estudios de nuevo las diferencias son abismales: mientras que más del 70% de las personas con estudios superiores terminados (incluida FP) se declaran compradoras online, apenas el 20% de los que han terminado solo primaria lo son, y el 43% de los que han culminado la secundaria obligatoria, aumentando estos diez puntos respecto al año anterior, la subida más alta teniendo en cuenta el nivel de estudios.

Por último, el 67% de los asalariados se declaran compradores online vs el 60% de los trabajadores por cuenta propia.

Relación con las administraciones públicas

En 2020 cerca de cuatro millones de personas necesitaron presentar algún formulario ante las administraciones públicas y no lo enviaron, alegando diferentes motivos: no disponer de habilidades o conocimientos (35%); no disponer de firma o certificado electrónico o por tener problemas con los mismos (31%); estar preocupado por la protección y seguridad de los datos personales (19%); y no estar disponible el trámite vía página web (12%). Son limitantes de una mayor relación con las administraciones públicas, por tanto, los motivos asociados al aprendizaje y confiabilidad de las herramientas disponibles para la población para ello.

[1] Usuarios de Internet que han utilizado por motivos particulares la banca electrónica en los tres meses anteriores al momento de la encuesta.