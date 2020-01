La CNMC revisará en 2020 el mapa de la fibra en plena guerra con Telefónica

La red de fibra óptica es, junto con el 5G, la clave de la oferta de una empresa de telecomunicaciones. Sin fibra, no hay Internet de alta velocidad ni se puede ver Netflix en HD, por ejemplo. Por eso, la competencia entre las compañías es brutal en este segmento y la regulación despierta recelos.

Cobertura de banda ancha Cuota de mercado de banda ancha en % Sep. 2019 Jun. 2015 39,6 Movistar 44,5 Movistar 26,1 Orange 28,3 Orange 20,9 Vodafone 22,1 Vodafone 8,9 Más Móvil 2,1 Euskatel 4,1 Euskatel 2,9 Otros 0,4 Otros Fuente:CNMC y compañías. EL PAÍS

Tras un largo periodo de incertidumbre, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha decidido revisar finalmente en 2020 el mapa de la fibra, es decir, las poblaciones donde Telefónica debe ceder en alquiler su red a un precio regulado, informaron a EL PAÍS en fuentes del sector. Se trata de la primera revisión que Competencia realiza de esta regulación, tras la que aprobó en febrero de 2016 en la que obligó a Telefónica a compartir su red con sus competidores en toda la geografía española excepto en 66 grandes municipios.

Telefónica es la más afectada por esta norma porque es el único operador que debe ceder su red. La compañía ha venido exigiendo que se amplíen notablemente el número de municipios donde no tenga esa obligación de ceder su red, es decir, donde se produzca una competencia pura y dura, y que se beneficie el que más invierta. Su principal argumento es que en los casi cuatro años que han pasado desde la primera regulación el mercado ha dado un vuelco completo y hay una nivel de competencia muy fuerte que no se producía entonces.

A comienzos de 2016, apenas había 28 millones de líneas de fibra y cable (conocidas como redes de nueva generación) desplegadas, de las que el 80% eran de Telefónica; en 2020, se superarán los 70 millones. En cuanto a clientes, actualmente hay 10 millones de hogares que tienen contratada una línea de fibra de los que el 43% son de Movistar y el resto se reparte entre Orange, Vodafone, MásMóvil y Adamo (al que hay que sumar los tres millones de clientes de cable de Euskaltel).

Líneas de banda ancha de fibra y cable En millones de líneas Jun. 2015 Sep. 2019 Telefónica Vodafone Orange Euskatel MásMóvil Adamo 12,5 22,7 8,2 10,4 4,9 14,6 2,1 2,4 0,72 13 0,9 Fuente: CNMC y compañías. EL PAÍS

El criterio seguido por la CNMC para no exigir que se comparta la red en una población es que en la misma existan al menos tres infraestructuras de fibra óptica o de cable, con una cobertura mínima del 20%, que asegure una suficiente competencia. Según las estimaciones del mercado, actualmente, y siguiendo ese criterio, los municipios con competencia efectiva pasarían de 66 a 250. Pero si, como ocurre ya en muchas zonas, se consideran también los territorios donde dos compañías comparten inversión en una misma red (caso de Vodafone, Orange o MásMóvil) se alcanzaría la cifra de más de 370 municipios liberados.

Municipios en competencia

Telefónica va más allá. Y pide que se consideren zonas competitivas los municipios en los que hay otro operador además de ella misma con despliegues de fibra o cable, en cuyo caso se alcanzaría casi la cifra de 540 municipios en competencia, y, por tanto, exentas de regulación.

La CNMC va a revisar el mercado en este año y va a aprovechar ese examen, para cambiar sustancialmente los criterios y ajustarse mejor a la realidad del mercado. El cambio más relevante es que va a dividir el mercado de fibra en dos: mercado residencial (hogares) y el de empresas. La razón primordial es que mientras que en el primero Telefónica apenas supera el 40% de cuota, en el segundo mantiene aún el 70%. De esta forma, se regularía de forma diferente en ambos casos, según señalan en fuentes del sector.

El regulador ya tiene preparada la consulta pública de la revisión que remitirá en las próximas semanas a las compañías para que hagan sus alegaciones y, posteriormente, remitirlo a Bruselas, según fuentes del sector. No se agotarían así los cinco años de los que dispone la CNMC para cumplir con la revisión reglamentaria a la que está obligado.

No obstante, sobre este extremo también hay discrepancias. El plazo inicial dado a la CNMC para las revisiones cuando aprobó la regulación era de tres años, pero el nuevo Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas recientemente aprobado amplió dicho plazo a cinco.

No obstante, este mismo código señala que en el caso de “mercados dinámicos” (como sería el caso de la fibra) puede ser necesario realizar un análisis del mercado con una frecuencia mayor, por ejemplo, cada tres años como mínimo como ocurría hasta la fecha de aplicación de esta directiva. Por si fuera poco, el código no está aún transpuesto en la Ley General de Telecomunicaciones (LGT) por lo que, en puridad, no está en vigor en España, según señalan en fuentes de un operador.

Además, una sentencia del Tribunal Supremo del 12 de marzo de 2019, exige a la CNMC que revise de nuevo aquellos mercados de redes y servicios de comunicación electrónica en los que el análisis del mercado precedente ha quedado obsoleto así como cuando el operador con peso significativo en el mercado o los otros operadores implicados demuestren que se ha producido una alteración sustancial de las condiciones de competitividad del mercado. Con esta jurisprudencia, la revisión ya se debería haber producido.

Precisamente, desde Telefónica recuerdan que “la revisión de mercados debió acometerse ya el año pasado y que es necesario adecuar cuanto antes la regulación a la realidad competitiva española”. Por su parte, desde la CNMC señalan que “la revisión de este mercado de fibra está en marcha con la elaboración de la consulta”.