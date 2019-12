La RSC también es cosa de pymes

Desde que la Cámara de Comercio de España pusiera en marcha el Programa PICE en 2015 han participado más de 117.000 personas y se ha logrado la contratación directa de 5.700.

María del Carmen Moratón ha sido una de las beneficiadas. “Estaba mirando noticias por el móvil y vi un anuncio de la Cámara de Murcia para 15 plazas de conductor. ¡Se me encendió la bombilla!”, comenta. Tras un proceso de selección, ya que la convocatoria tuvo un éxito rotundo con 180 aspirantes, hoy trabaja llevando un microbús de niños discapacitados.

Javier Gual, por su parte, estudió derecho y había trabajado como cartero con contratos eventuales. “Me informé en la Cámara de Castellón y me interesó un curso de gestión administrativa de Comercio Exterior. Me ha parecido muy interesante y práctico”, comenta. En la actualidad trabaja en Gesuncer, compañía de materia prima de cerámica, con contrato indefinido. Alejandro Donoso dejó el call center en el que trabajó casi dos años. “No me gustaba, era estresante”, explica. Titulado en magisterio, con especialización en Educación Física e INEF, participó en un curso de monitor para actividades dirigidas en la Cámara de Badajoz. “Estoy muy satisfecho”, dice. Tras una baja, espera retomar su empleo en un gimnasio a principios del próximo año.