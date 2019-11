El próximo miércoles Pedro Sánchez tendrá oportunidad de explicar en el VI Congreso de la Empresa Familiar Europea, que se celebra en Madrid y al que los servicios oficiales de La Moncloa han confirmado la asistencia (podrá reconcialiarse así con la sección española de este colectivo a la que plantó en Murcia), las razones que le han llevado al pacto con Unidas Podemos. Será la primera vez, desde que se celebraron las elecciones y se formalizó esta alianza, que el presidente se acerque a los empresarios, la mayoría de los cuales reclama aclaraciones para salir del dilema a que les ha conducido.

Ese mismo día, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) celebra la reunión mensual de su junta directiva. Y no será una junta cualquiera. Sobre la mesa, y casi como único tema del orden del día, figura el análisis de la situación política tras el acuerdo. El pasado lunes, con el presidente de la patronal en La Habana acompañando al Rey, se remitió toda valoración a la citada jornada, cuando ya Antonio Garamendi se encuentre en Madrid.

Sabido es que a los empresarios nunca les ha gustado la presencia de Podemos en el poder y, aunque en general nadie discute la formación de un Gobierno de manera legítima, se espera que la organización empresarial salga en tromba contra el acuerdo tras debatirlo. Y, probablemente a la misma hora en que Sánchez esté clausurando el congreso de la empresa familiar europea, la patronal emita un comunicado del que se presume que no será precisamente a favor.

En la patronal no quieren adelantar acontecimientos; pero algunas fuentes consultadas manifiestan que no se quedarán callados si se tocan algunas cosas que afectan al empleo o al salario mínimo. Se da por hecho que no se saldrá de su habitual discurso, es decir, reclamar reformas estructurales, con especial atención a la energía y la educación. Para la CEOE, y así se espera que lo reclame, la lógica habría sido que Sánchez hubiera llamado a Pablo Casado, líder del PP, principal partido de la oposición, en lugar de a Iglesias y hubiera negociado con él la abstención para formar un Gobierno unicolor con una oposición constructiva. Ante eso, Sánchez tendrá que hacer muchos esfuerzos para convencerles de las virtudes del acuerdo. Pero no pinta bien la cosa que digamos.

A los empresarios les gusta el PSOE de Felipe González, de Javier Solana, de Carlos Solchaga, del propio Josep Borrell, actual ministro en funciones de Asuntos Exteriores, entre otros, porque representan el partido que llegó al poder en 1982 y supo entenderse bien con ellos, pese a las reticencias iniciales que tenían. Pero no les gusta nada este PSOE de Sánchez (como a muchos socialistas, por otra parte) ni que haya recurrido a un grupo como Podemos, cuyo discurso se ha centrado en denigrar a banqueros como Ana Patricia Botín o a empresarios como Amancio Ortega, y que negocie con los grupos independentistas catalanes para alcanzar la mayoría necesaria que le garantice el poder. Un empresario que pide guardar el anonimato lamenta que, aludiendo a la viñeta de El Roto del jueves en EL PAÍS, Sánchez e Iglesias en lugar de abrazarse por el acuerdo se sostenga uno a otro para no caerse.

En ese sentido, se preguntan si el previsto Gobierno va a aplicar algunas de las consignas esgrimidas por Podemos en la campaña, sobre todo en materia laboral, si va a influir en las políticas económicas y energéticas, que no coinciden plenamente con las del PSOE, o si va a haber dos gobiernos paralelos. Descartan, asimismo, que Podemos se conforme con ministerios sin contenido. Muchos sectores recelan de que algunas políticas consideradas claves para la economía acaben en manos de Podemos.

Es el caso de las compañías energéticas, que se sienten bien con la ministra Teresa Ribera y han dado la voz de alarma ante la posibilidad de que el actual Ministerio para la Transición Ecológica pase a un representante del grupo presidido por Pablo Iglesias. Tampoco les gusta que el Ministerio de Trabajo sea tutelado por Podemos. Asimismo, hablan de que algunas multinacionales han llamado a su gente en España para conocer detalles y despajar incógnitas.

Algunos empresarios han quitado hierro y subrayado que lo importante es que haya Gobierno independientemente de su color, como el consejero delegado de Vodafone España, Antonio Coimbra, y algunos servicios de estudios. Además, añaden que una cosa es predicar y otras dar trigo y que, una vez esté en el poder, el lobo no será tan fiero como le pintan. También apuntan que en Portugal hay un Gobierno de izquierdas y que en materia económica el país ha funcionado perfectamente. Sobre esta comparación, aducen que hay un partido que está solo en el Gobierno y otro que lo apoya, pero no está en el Ejecutivo.