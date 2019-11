La foto refleja la cordialidad entre Francisco Riberas y la ministra Montero al llegar al Congreso. Pero eso no evitó el duro discurso del empresario. Lo que quizá habría tenido que aclarar Riberas es si, como aseguran en La Moncloa, el presidente avisó con tiempo suficiente para cambiar el programa y si, una vez generada la polémica, transmititó a Presidencia que no había malestar por su parte y que estaba satisfecho con la presencia de las dos ministras (además de Montero el lunes acudió la titular de Economía, Nadia Calviño). No lo hizo. Quedó la duda.