Sánchez Galán, entre los cinco mejores consejeros delegados del mundo

El presidente y consejero delegado de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán se ha situado entre los cinco mejores consejero delegado el mundo, según la edición 2019 de la clasificación anual que elabora la revista de negocios Harvard Business Review, hecho público anoche en Estados Unidos. Sánchez Galán, que fue trtig´ñesimo sexto en 2018, ha sido calificado como el mejor consejero delegado de todas las compañías energéticas mundiales, así como en el primer ejecutivo de las empresas españolas presentes.

Esta clasificación mundial no solo tiene en cuenta la evolución económico-financiera de las compañías, sino también, y cada vez en mayor medida (el 30%) el compromiso medioambiental, social y en materia de gobierno corporativo.

Este premio fue concedido a Pablo Isla, presidente de Inditex, en las dos ediciones anteriores. Este año, al no ser consejero delegado, no aparece en la clasificación. Además del ejecutivo salmantino, Luis Maroto, de Amadeus IT (44º), Íñigo Meirás, de Ferrovial (46º), que recientemente ha dejado la constructora, forman el podio de españoles.

En cuanto a compañías energéticas, también son solo tres los otros ejecutivos presentes en la clasificación de este año: Alfred Chan, de Hong Kong and China Gas (28º), Paolo Roca, de Tenaris (65º), y James Robo, de NextEra Energy (82º).

El actual presidente y consejero delegado de Iberdrola se incorporó a Iberdrola en 2001 y, desde su llegada, la compañía se ha convertido en un líder energético global, el primer productor eólico y una de las mayores compañías eléctricas por capitalización bursátil del mundo.

El grupo suministra energía a cerca de 100 millones de personas en decenas de países como España, Reino Unido (ScottishPower), Estados Unidos (Avangrid), Brasil (Neoenergia), México, Alemania, Portugal, Italia o Francia. Con una plantilla de unas 34.000 personas y unos activos superiores a 113.000 millones de euros, obtuvo una facturación de 35.075,9 millones de euros y un beneficio neto de 3.014 en 2018.

Uno de los argumentos que han pesado para la presencia de Galán es que Iberdrola lidera la transición energética hacia un modelo sostenible a través de sus inversiones en energías renovables, redes inteligentes, almacenamiento de energía a gran escala y transformación digital para ofrecer los más avanzados productos y servicios a sus clientes. Gracias a su apuesta por las energías limpias, es una de las compañías con menores emisiones y un referente internacional por su contribución a la lucha contra el cambio climático.