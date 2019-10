Ford dejará de fabricar 9.000 coches en dos meses en el cuarto Erte de este año

Ford España ha propuesto a los trabajadores el cuarto Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en lo que va de año. La reducción de la producción afectará a 9.000 vehículos de los cinco modelos que se fabrican en Almussafes en los próximos dos meses. La regulación será de cinco días (4 y 5 noviembre y 18, 19 y 20 de diciembre) en la planta valenciana que cuenta con cerca de 6.000 trabajadores. Ford atribuye el nuevo ajuste a la bajada de las ventas, a las dudas del mercado en torno a los vehículos diésel y a la incertidumbre del Bréxit. La firma está muy implantada en Inglaterra.

Este expediente no afecta a la planta de motores, según ha informado a Europa Press el secretario general de CC OO Ford, José Arocas. En la reunión de este viernes, la dirección de la empresa ha informado a los sindicatos y se ha constituido la comisión negociadora. A partir de la semana que viene, se iniciará el periodo de consultas, que se prologará 15 días.

Desde CC OO han trasladado a la empresa que "si no hay garantías" el sindicato no firmará el ERTE. En concreto, reclama que la empresa "no complemente solo el diez por ciento" de forma que el trabajador tenga que poner "todo lo demás", lo que supone el "20% menos de salario, su paro y luego Hacienda por tener dos pagadores". También ha exigido que la empresa se comprometa a "no hacer más ERTEs y que, en caso de que se diese un excedente de personal, que cubriese los meses consumidos por los trabajadores".

Desde el sindicato mayoritario UGT, el presidente del comité de empresa, Carlos Faubel, confía en llegar un acuerdo con la empresa. Faubel apunta que el nuevo ERTE es de pocos días, pero incide en que el cuarto del año, lo que confirma una tendencia preocupante.