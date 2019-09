El Hyperloop ultrasónico de Virgin sigue sin llegar a Málaga

Prototipo del Hyperloop One de Virgin.

Virgin Hyperloop y la empresa pública Adif, el gestor de infraestructuras ferroviarias, firmaron en agosto de 2018 un protocolo para crear en Bobadilla (Málaga) el centro de experimentación del hyperloop, un revolucionario tren en forma de bala dentro de un tubo al vacío que alcanza velocidades de 1.200 kilómetros por hora.

Un año después, nadie sabe nada del proyecto. Ni Adif, ni el Ministerio de Fomento ni Virgin dan explicaciones sobre ese centro, ni sobre la llegada del revolucionario modo de transporte. “El protocolo sigue en vigor y seguimos esperando novedades por parte de Virgin”, han señalado en fuentes del Adif.

El problema es que las prometidas ayudas del Gobierno español y de la Unión Europea de 126 millones de euros (préstamos y subvenciones a I+D+i para las instalaciones) a las que Virgin supeditó el proyecto no han llegado y la empresa británica no está dispuesta a poner un ladrillo (o un raíl) hasta que no cuenten con la garantía de ese dinero público.

Desde Virgin Hyperloop aseguran que ya está tramitando las ayudas pero que por ahora no ha recibido respuesta. Y Adif recuerda que lo que se firmó es un protocolo, no un convenio ni un contrato por lo que no ha habido ningún incumplimiento.

Dicho protocolo suscrito permitiría desarrollar, probar y validar en España los componentes del Hyperloop One de Virgin y una vez superadas estas fases de pruebas y validación, el centro permanecería en España dando soporte a las operaciones, el mantenimiento y la expansión internacional del sistema.

El centro de ensayos inservible

La ubicación de este centro de pruebas era fundamental para rescatar del olvido a la nave de experimentación que Adif construyó en Bobadilla (Málaga). Y es que el Centro de Ensayos de Alta Tecnología Ferroviaria (CEATF) de Málaga iba a ser un circuito ferroviario para probar trenes que alcanzaran más de 500 kilómetros por hora, con nave y un anillo ferroviario de 58 kilómetros en Antequera. La inversión total ascendía a 386,2 millones de euros, y la UE pagó a España 140 millones a partir de 2011, antes de que Bruselas decidiera que esas ayudas eran ilegales porque infringían las reglas europeas y condenara a España a devolverlas.

De esta forma, la enorme nave con una superficie superior a los 19.000 metros cuadrados, sigue sin ser utilizada pese al desembolso realizado. El proyecto arrancó en 2019, en plena crisis económica cuando el entonces presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, firmó un convenio con el Gobierno andaluz a bombo y platillo, y que formaba parte de la nueva economía verde que propugnaba el Ejecutivo socialista como modelo alternativo de crecimiento para salir de esa crisis.

Ningún fabricante ferroviario ha manifestado interés en instalarse en el centro, por lo que si Virgin hubiera traído su tren se podría haber rescatado el proyecto. El valor de la instalación previsto en el protocolo era de aproximadamente 500 millones de dólares incluyendo zonas de fabricación, plataformas de prueba y equipos, y se supone que generaría 250 puestos de trabajo directos y de alta cualificación en los próximos cinco años, y de cientos de puestos indirectos.