Los ‘viernes sociales’ elevan en los beneficiarios del subsidio de parados mayores

La ayuda para desempleados mayores de 52 años ha sido, tradicionalmente, una prestación masculinizada. En un sistema de seguro en el que genera derechos quien cotiza, esto no es extraño si hay más hombres que mujeres trabajando, como sucede en el mercado laboral español. Sin embargo, esta situación se atenúa en las ayudas no contributivas, pues lo cotizado previamente pierde peso. De hecho, si se suman todos los subsidios no contributivos, el año pasado 388.949 mujeres cobraron alguno de ellos por 362.223 hombres.

Pero esta situación cambia cuando se toma solo el subsidio de los desempleados de más edad. El porcentaje de trabajadores que lo percibe se sitúa sistemáticamente por encima del de trabajadoras: la crisis llegó a ensanchar la brecha hasta un 60% de ellos frente al 40%. La distancia se ha ido reduciendo, sobre todo en el último año pasando a ser del 55,8% frente al 44,2%.