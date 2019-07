La confianza del inversor español mejora

EE UU ha pulverizado el récord y su economía vive la mayor fase expansiva de su historia. Sin embargo, hay numeroso ruido de fondo, sobre todo el que viene desde el lado político, que impide celebrar esta efeméride. “Si bien es poco probable que los aranceles en sí mismos resulten devastadores para este periodo de crecimiento, sus consecuencias indirectas sobre la inversión corporativa sí plantean un riesgo de mayor envergadura”, señala Karen Ward, economista jefe para Europa de JP Morgan AM.

Ante tal contexto, la Reserva Federal, según Ward, se enfrenta a la enorme presión de rebajar los tipos y garantizar que “el espectáculo estadounidense siga en las carteleras de aquí hasta las elecciones presidenciales del próximo año”. En su opinión, aunque tal medida podría respaldar la actividad en cierta medida, tanto la economía americana como los beneficios corporativos irán “ralentizándose a medida que los efectos de la rebaja fiscal se desvanezcan”.

Europa, según JP Morgan AM, es la región que parece ser más vulnerable a las repercusiones de la guerra comercial. “Históricamente”, dice Ward, los inversores han tendido a beneficiarse de las estrategias de reducción de riesgo en las carteras en los finales del ciclo, “pero dado el excepcionalmente confuso panorama actual —y el hecho de que los bancos centrales no hayan normalizado los tipos en esta ocasión—, no está tan claro que los bonos nacionales y la liquidez vayan a cumplir la función que desempeñaban para los inversores europeos”. En consecuencia, para esta experta es razonable “mantener una asignación defensiva en renta variable mientras se buscan alternativas (fondos macro y activos reales) que proporcionen a las carteras un posible colchón”.