Así avanza la digitalización en España

La educación es clave para que España pueda escalar posiciones y mejorar sus competencias tecnológicas. “La sociedad tiene que estar preparada para abrazar un cambio que está transformando no solo la forma de trabajar y de producir, sino también de relacionarse y vivir. Es muy importante la formación desde edades tempranas”, sugiere Alicia Richart, directora general de DigitalES.

Para David Pereira, socio del área de tecnología de Everis, hay que ofrecer a los empleados las mismas experiencias que a los clientes. “Será clave para atraer el talento”. Y más allá de la conectividad, entre las mejores tras Japón y Corea, según DigitalES, el país debe progresar en innovación y en su capacidad de adaptar tecnologías disruptivas como el 5G. “Fomentar la demanda de servicios digitales, potenciar la industria 4.0 y abordar el paradigma del empleo provocado por la revolución tecnológica”, detalla Richart. A lo que se suman desafíos fiscales. Desde AMETIC creen que el proyecto de ley de impuestos a determinados servicios digitales puede frenar el desarrollo de la digitalización y de nuevos modelos de negocio. Y autonómicos. “Hay que reducir las barreras regulatorias, la burocracia y fomentar la financiación y ayudas empresariales”.

Con todo, sus beneficios son tangibles. Un alza del 10% en el índice de digitalización de un país supone un crecimiento del 0,75% en el PIB per cápita y una reducción del 1,02% de la tasa de paro, calcula el estudio Digitization for economic growth and job creation. Regional and industry perspectives, de PwC.