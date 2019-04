“Nada nos impide colocar paquetes más grandes de Bankia”

Jaime Ponce (Madrid, 39 años) es presidente de la Autoridad de Resolución Ejecutiva (FROB) desde 2015. Acaba su mandato en julio de 2020, un plazo quizá demasiado corto para concluir la salida del Estado de Bankia y recuperar parte de las ayudas públicas, su gran obsesión, como cuenta en su primera entrevista.

PREGUNTA. Hasta ahora el Estado ha vendido paquetes pequeños de Bankia. ¿Podrían venderse porcentajes de capital más grandes para agilizar la privatización?

RESPUESTA. Hemos vendido dos paquetes del 7% pero nada impide que se coloquen porcentajes más grandes; estamos preparados y con capacidad legal para hacerlo, sólo dependería del apetito del mercado y la sensibilidad al precio, que es clave en la desinversión de grandes volúmenes. No lo descartamos si se dan las condiciones citadas.

P. ¿Preferiría que fuera un banco o un fondo el que comprara un gran paquete de Bankia?

R. No tengo ninguna preferencia. El BCE es el que debe analizar la idoneidad del comprador de una participación significativa.

P. ¿Le parecería bien que Bankia comprara otro banco?

R. Lo importante es si genera o no valor para el accionista y recuperar el máximo posible de las ayudas recibidas. Además, seremos muy escrupulosos con los procedimientos legales en todas las operaciones.

P. ¿Se opondría a que un rival comprara Bankia?

R. Igualmente lo analizaríamos desde la perspectiva del valor que nos genera.

P. ¿Qué piensa cuando escucha que el Sabadell analiza una posible compra de Bankia?

R. No estamos valorando ninguna operación corporativa específica. Si se plantearan, las analizaríamos para ver si generan o no valor para el accionista… En todo caso, el procedimiento que llevase una operación a una hipotética JGA, donde el voto del FROB sería decisivo, tendría que ser muy riguroso.

P. ¿Se podría vender la participación del FROB tras el anuncio de una fusión de Bankia con un rival y antes de que se produzca la unión definitiva para evitar que el Estado ocupe puestos en el consejo de la entidad resultante?

R. Nunca lo hemos valorado. Es un planteamiento sofisticado desde el punto de vista del mercado y del gobierno corporativo aunque técnicamente puede que fuera posible. La clave como siempre sería la recuperación de la inversión.

P. ¿Qué le pide al nuevo Gobierno en la relación con Bankia y con el FROB?

R. Siempre me he sentido independiente en la gestión del FROB, aspiraría a tener la misma relación que he tenido con los Ministros anteriores.

P. ¿Qué le ha faltado hacer en estos 10 años al frente del FROB?

R. Me hubiera gustado mejorar la capacidad del FROB de implicar a toda la sociedad y a los medios de comunicación para comprender que nuestro trabajo supera el interés particular y trata de proteger a toda la sociedad, que en 2012 vivió las tremendas consecuencias de la resolución de los bancos.

La sociedad debería entender que hemos inyectado 59.000 millones, algo que es una enorme responsabilidad, pero había más de 1 billón en depósitos en el sistema, 700.000 millones cubiertos por el fondo de garantía y 250.000 millones en las entidades que recibieron ayudas. Nuestra responsabilidad es proteger a los depositantes minoristas y deberíamos mejorar la comunicación sobre esta cuestión.

P. Podemos pide que los bancos devuelvan todas las ayudas. ¿Es posible?

R. Trabajamos para la recuperación de las ayudas y todavía queda la desinversión de Bankia. Esas valoraciones escapan a mi labor hoy en día.

P. ¿Se debería decir a los ciudadanos cuanto se ha perdido definitivamente en la crisis?

R. De los 59.000 millones hemos recuperado 5.900 millones y otros 3.000 adicionales que proceden de los dos paquetes de Bankia vendidos y de los dividendos de Bankia que están en BFA. Nos queda la recuperación de Bankia: Nuestro paquete valdría ahora 4.200 millones en el mercado aunque su valoración contable es de 9.500 millones. Tenemos más plazo para la privatización y el Gobierno puede así optimizar la recuperación de ayudas.

P. ¿Actuar más rápido en una crisis rebaja la factura?

R. Se debe ser prudente con los juicios de valor a posteriori sobre decisiones que se adoptan con información incompleta, en momentos tremendamente complejos e inciertos. De todas formas, es bueno acelerar el diagnóstico de los problemas para facilitar su tratamiento y hay que facilitar nuestras capacidades de prevenir riesgos. El marco regulatorio va en esa dirección.