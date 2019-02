La convocatoria de elecciones generales puede provocar el frenazo de muchos proyectos energéticos, como la Ley de Cambio Climático, cuyo anteproyecto está muy avanzado y que debería acompañar al Plan Nacional de Energía y Clima que el Consejo de Ministros prevé aprobar el viernes para presentar en Bruselas este mes. La posibilidad de que se paralicen actuaciones previstas ha creado alarma en el sector, ante los problemas de desabastecimiento que pueden producir los cierres de las plantas de carbón y nucleares.

El sector viene reclamando desde hace tiempo que se ponga en marcha el proceso de planificación de las redes, imprescindible para que se puedan conectar las nuevas plantas de renovables que se están instalando o se van a instalar en lugares desérticos en los que ahora no llega la red y dbeen conectarse. Para ello es preciso que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, promulgue la Orden Ministerial sobre Planificación Eléctrica 2021-2026 que se incluye en el Plan Integral y que, según fuentes ministeriales, está encima de la mesa para firmar de forma inmediata.

Precisamente, el miércoles, los representantes empresariales que clausuraban el 16 Encuentro del Sector Energético organizado por el IESE y Deloitte pusieron el dedo en la llaga sobre ese y otros planes del Ejecutivo. El protagonismo lo tuvieron el consejero delegado de Endesa, José Bogas, y el presidente de Repsol, Antonio Brufau, que, en un ambiente relajado, dispararon sin contemplaciones. Sabido es que Endesa es partidaria de alargar al máximo la vida de las nucleares y que Repsol, que se ha metido en el sector eléctrico, apenas ha sido invitado a consultas.

El ejecutivo de Mollerusa atacó sin ambages: “Nadie es capaz de anticipar la tecnología que habrá en 2050 como nadie supo que prever la primacía de la energía fotovoltaica en 2018”. Y remachó: “¿Qué sabrá usted del vehículo de combustión interna?”. Clara referencia al proyecto de prohibir la matriculación de coches de combustión 2040 y se supone que el usted, aunque fuera impersonal, estaba dirigido a Ribera. Por su parte, Bogas remó en la misma corriente: “Los planes no deben estar escritos en piedra. Es cosa buena tener un plan, porque ordena la cabeza, pero debe ser adaptable”.

El problema radica, y en eso coinciden todos en el sector aunque algunos no lo digan, en adaptar la implantación de renovables y el cierre de las centrales térmicas. Si no hubiera cierres, no habría problemas. ¿Eso qué significa? Pues que habrá que acelerar la puesta en marcha de las plantas eólicas y fotovoltaicas. El objetivo es incorporar 3.000 megavatios (MW) renovables al año hasta 2030 y, según las fuentes consultadas, hay 20.000 MW autorizados.

El desbloqueo se producirá cuando se dicte la citada orden ministerial. Una vez hecho, se tarda en torno a dos años en superar los trámites administrativos desde que se presentan las propuestas, se hacen los estudios de planificación por parte de Red Eléctrica de España (REE), se abre el plazo de audiencia a las Comunidades Autónomas y REE elabora el plan de desarrollo que luego deberá llegar al ministerio previo informe de la CNMC. A ello se añade el informe medioambiental y la consulta a otras administraciones afectadas. Es decir, un rosario de trámites que llevarían hasta 2021 y a los que posteriormente se suelen sumar los recursos de ayuntamientos y particulares por expropiaciones y otros líos.

Hasta ahora, las empresas y los inversores se han quejado de que no se han previsto los retrasos burocráticos. “El plan quedará muy bien en Bruselas, pero no se van a cumplir plazos si no se garantiza antes que se va lograr la energía suficiente y que los procedimientos se acelerarán”, aventuran fuentes del sector. La orden ministerial servirá para desbloquear inversiones, que se cuantifican al menos en 200.000 millones y que en su mayor parte corresponden a iniciativa privada; pero no estaría de más acudir a una vía de urgencia.

Precisamente, las renovables lo que no quieren es que haya un acelerón y luego un frenazo, según explica José Donoso, director general de la patronal Unef porque eso supone que no se invierte. A su juicio, no hay problema con la capacidad industrial, con la voluntad de invertir ni con la financiación, que parece recuperada después del capítulo de inseguridad jurídica que supuso el parón de 2013 y por el que existen más de 20 procesos de arbitraje contra España. “Para que salga bien tiene que funcionar como un proyecto país y eso significa que Red Eléctrica tiene que planificar y el Gobierno, sacar las subastas con puntualidad, y que las tramitaciones sean ágiles”, remata Donoso.