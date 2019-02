‘The New York Times’ ganó 109 millones de euros el año pasado, 29 veces más que su beneficio anterior

Imagen de archivo del edificio de The New York Times.

The New York Times Company, la empresa propietaria del diario The New York Times, obtuvo un beneficio neto atribuido de 125 millones de dólares (109 millones de euros) en el conjunto del año 2018, lo que equivale a multiplicar por 29 la cifra obtenida en el ejercicio precedente, según informó la compañía.

La cifra de negocio de la firma entre enero y diciembre se incrementó un 4,4%, hasta situarse en 1.748 millones de dólares (1.537 millones de euros). De esa cifra, los ingresos por suscripciones y venta de periódicos avanzaron un 3,4%, hasta los 1.042 millones de dólares (916 millones de euros), mientras que los ingresos procedentes de la publicidad se mantuvieron estables en los 558 millones de dólares (490 millones de euros).

De su lado, los gastos operativos crecieron a un ritmo de un 4,4%, hasta los 1.558 millones de dólares (1.370 millones de euros). En concreto, los gastos en salarios y beneficios laborales aumentaron un 4,7%, hasta los 380 millones de dólares (334 millones de euros), mientras que los gastos de venta, generales y administrativos crecieron un 3,7%, hasta los 845 millones de dólares (743 millones de euros).

El aumento del resultado neto se corresponde, por tanto, con el impacto extraordinario que la compañía asumió en 2017 como resultado de la reforma tributaria de Estados Unidos. Así, el gasto en impuestos en 2018 se redujo un 53,2%, hasta situarse en los 48,6 millones de dólares (42,7 millones de euros).

El periódico estadounidense cerró 2018 con un total de 4,3 millones de suscriptores, de los cuales 3,4 millones son exclusivamente digitales, un 27% más en comparación con diciembre de 2017. Durante el cuarto trimestre del año, el diario sumó 265.000 suscripciones digitales netas, lo que se corresponde con el mayor alza trimestral desde que Donald Trump ganó las elecciones de 2016.

"Nuestro atractivo para los suscriptores, y para los anunciantes más grandes del mundo, depende más que nada de la calidad de nuestro periodismo", ha subrayado el presidente y consejero delegado de la compañía propietaria del periódico, Mark Thompson.