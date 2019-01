José Luis Bonet: “Los que gobiernan deben escuchar a las empresas”

El presidente de la Cámara de Comercio, José Luis Bonet, ha reclamado a Gobierno central y a los autonómicos que escuchen a las empresas. “Los que gobiernan deben escuchar a las empresas”, ha subrayado, "y si no lo hacen no están cumpliendo bien con su función". A su juicio, los Gobiernos deben fomentar la colaboración público-privada y, de esta forma, colaborar al impulso de la transformación digital, la internacionalización y la formación. "España está en ello, con retraso, como casi siempre, pero de una manera progresiva", ha dejado claro el presidente de la Cámara de Comercio de España.

También ha solicitado más apoyo presupuestario al sistema cameral. Desde su punto de vista, “no tenía que haberse suprimido el recurso cameral permanente”, por el que era obligatoria la adscripción de las empresas, en la Ley de 2014 que creó la institución. A su juicio, debe reconocerse la participación de las cámaras de comercio en acciones sociales que debería costear el Estado y no se han planteado como tal.

Bonet, que ha participado en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum, ha defendido el sistema cameral y la existencia de 85 cámaras. Lo que sí ha pedido es mejor coordinación y conjunción de las mismas, una labor que deben llevar a cabo con el apoyo de los gobiernos de las Comunidades Autónomas.

Sobre las empresas, ha señalado que deben constituirse como agentes del cambio y abordar los procesos de internacionalización, digitalización y formación como deberes obligatorios. En ese sentido, ha dicho que las empresas españolas tienen que profundizar la línea estratégica de colaboración con los países de Latinoamérica. Ante la focalización de dos polos de poder en el mundo en China y estados Unidos, “la UE debe aliarse con Latinoamérica y España ahí juega un papel central”.

También considera Bonet que es necesario trabajar para impulsar la formación profesional dual, porque cree que la formación es necesaria y que se debería impulsar para que llegue al mundo de las pymes."España tiene una tremenda paradoja, cuenta con casi medio millón de jóvenes en paro y las empresas no pueden cubrir entre 300.000 y 500.000 puestos de trabajo porque no encuentran gente cualificada para trabajar ahí", ha enfatizado.

Por ello, apuesta por vincular "estrechamente" los sistemas educativos con las necesidades competenciales de las empresas que buscan en el mercado de trabajo y no encuentran. Esta medida, bajo su punto de vista, mejoraría la empleabilidad de las personas y la competitividad del tejido productivo.

Defensa de la Constitución

El empresario catalán ha reseñado, además, que las cámaras tienen “la misión de fortalecimiento y vertebración del país hacia la unión y la concordia aprovechando la capilaridad y superando los movimientos separatistas y populistas, y defender lo que llevó a España al éxito y al Estado de bienestar en los últimos 50 años, es decir, la Constitución, la economía de mercado, la monarquía y el Estado de las autonomías, siempre que no se abuse”.

En este punto, Bonet ha afirmado que, "como catalán, español y europeo, le preocupa Cataluña", señalando que la situación de "anomalía" que se tiene allí "no le gusta nada". "Todo lo que sea movimientos que puedan perturbar esa marcha hacia la normalidad y la concordia no me gustan", ha dejado claro, tras afirmar que la Crida Nacional -partido político independentista creado en torno a Carles Puigdemont- "no parece que esté aterrizando".