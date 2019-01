El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, durante su declaración en el juicio por el caso Bankia. EFE / epv (efe)

Rodrigo Rato declaró este miércoles en el juicio oral que fue el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien le echó de la presidencia de Bankia. Según añadió, se trató de una “intervención absolutamente política”.

La suerte de Rato queda sellada en la reunión de que mantienen, la tarde del domingo 6 de mayo de 2012, el presidente de Bankia con los presidentes del BBVA, Francisco González;el del Banco Santander, Emilio Botín; y el de Caixabank, Isidro Fainé. El encuentro tiene lugar en el despacho del ministro de Economía, Luis de Guindos, en el paseo de la Castellana.

De regreso a España de un viaje relámpago a Florencia, para acudir a una reunión de inversores organizada por Union de Banques Suisses (UBS), Rato llama desde su teléfono móvil, camino de su domicilio, al ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, uno de sus interlocutores habituales. Le explica que en unas horas, sobre las ocho de la tarde, se reunirá con De Guindos y los banqueros. Y quiere saber que se cuece.

—Rodrigo, tú eres una víctima colateral, le dice Montoro, según recuerda Rato, en el cruce de Avenida de América con María de Molina.

El presidente de Bankia ya sabe, pues, lo que le espera. En el cónclave, el más agresivo es Francisco González, presidente del BBVA.

—Tú tienes que ir porque eres del PP, le espeta.

González, según matiza, cree que el Gobierno del PP no puede dar las ayudas (según el BBVA debían llegar a 15.000 millones de euros) a un presidente que ha sido una personalidad relevante de dicho partido. Y que sigue siendo miembro del mismo. Los tres banqueros y De Guindos bajan el pulgar. En un aparte, al terminar el encuentro, De Guindos y Rato abordan los pasos de su salida. Pero Rato no acepta la autoridad de su antiguo subordinado en el Ministerio de Economía. Decide llamar a Rajoy. Este es el relato —más preciso que su declaración de ayer— que me ha aportado y que reproduzco en El Libro Negro cómo el Banco de España falló a los ciudadanos.

“Yo voy a ver a Rajoy porque quiero que me eche Rajoy. Digo, no me va echar Luis de Guindos. Un poco, la verdad, le obligo a Rajoy a que me reciba. Y me dice que sí, que vaya por la mañana del lunes 7 de mayo a La Moncloa. Sabía que Rajoy no iba a dar la cara de manera abierta. Le digo a Mariano: 'Me ha dicho Luis que me vaya'. No me respondió de manera concreta, pero por los sonidos de su voz y su actitud, bueno, quedó claro que me echaba. Quería eso, que Rajoy me lo certificara. Hacía tiempo que no me fiaba de Luis. Lo que no quería es que le dijera a Rajoy: `Mira, Rodrigo se ha querido ir´. Quería que quedase claro que el Gobierno me echaba”.

Rato ha señalado en el juicio que ha sido una “intervención política”. Es cierto. Porque el Banco de España no le destituye a él y a su consejo de administración en aplicación de la ley de Disciplina. Pero no lo es menos que ha sido Rajoy quien le encumbra, en lucha contra Esperanza Aguirre y su candidato Ignacio González, a la presidencia de Caja Madrid el 28 de enero de 2010. Y lo mismo su cese hubiera sido una intervención política sin la reunión que mantuvo con Rajoy el lunes 7 de mayo de 2012.

Pero todo este proceso tiene una consecuencia que no deja de tener su miga. Es Rato quien el miércoles 9 de mayo de 2012 propone al consejo de administración de Bankia el nombramiento de José Ignacio Goirigolzarri como nuevo presidente de la entidad, una propuesta que es aceptada sin rechistar. Todos los consejeros saben que es el hombre escogido por Luis de Guindos.

Quizá por ello, la Bankia de Goiri ha aportado el pasado 23 de noviembre de 2018 nuevos informes periciales. Uno de ellos, del profesor de la Universidad de Navarra, Germán López Espinosa, sostiene que Rato actuó con “racionalidad económica” y señala que no ha habido irregularidades contables.

Pero, al mismo tiempo, arguye que la reformulación de las cuentas de 2011 —aquellas con las cuales Rato salió a Bolsa el 20 de julio de 2011— ordenada por el equipo de Goirigolzarri el 25 de mayo al Comité de Auditoría de la entidad estaba justificada y era obligada. Esa reformulación se practicó dos meses después de formularse las cuentas anuales de 2011 el 28 de marzo de 2012, con un beneficio inicial de 234 millones de euros.

El informe pericial refleja al defender a ambos, a Rato y a Goirigolzarri el acto simbólico del 9 de mayo. Rato no es destituido por el Banco de España y es él quien, de acuerdo con De Guindos, propone pacíficamente el nombramiento de Gorigolzarri como su sucesor.