Cuenta la leyenda sobre el rey Arturo que la Tabla Redonda era una mesa mística alrededor de la cual el rey y sus caballeros se sentaban para discutir los asuntos cruciales de Camelot, un reino situado en una provincia ficticia de la Britania postromana. Alrededor de aquella mesa redonda no había ningún lugar preestablecido ni privilegiado, por lo que ningún caballero sobresalía, todos eran iguales y no había ningún “líder”.

Aunque se trata de una leyenda, las similitudes con la Cámara de los Comunes son amplias. Además de la localización geográfica, la responsabilidad que les corresponderá asumir a sus miembros la próxima semana. Tendrán que decidir si se ratifica el acuerdo de desconexión alcanzado entre Theresa May y la Unión Europea (UE), o, por lo contrario, llevar a término una separación drástica y desorganizada. Siempre es difícil hacer pronósticos políticos, pero todo apunta a que, por lo menos, en la primera votación, no se va a conseguir la aprobación del parlamento.

El liderazgo de May está claramente comprometido dentro de su propio partido. Al igual que en la Mesa Redonda, ya no existe un liderazgo claro. A su favor hay que señalar que los diputados beligerantes aún no se han atrevido a lanzar una moción de censura, sobre todo porque, si fallan en el intento, la actual primera ministra permanecería en el cargo 12 meses más. El rechazo de la Cámara de los Comunes abrirá un amplio abanico de posibilidades a partir del martes. ¿Continuará May?, ¿habrá elecciones anticipadas?, ¿nuevo referéndum?, ¿vía Noruega? Es importante tener en cuenta que la opción del Brexit duro es una alternativa por defecto y, como tal, sólo ocurriría si, dentro de la falta de entendimiento, los 27 miembros de la UE decidieran no extender el plazo de aplicación del artículo 50 del Tratado de Lisboa que vence a finales de marzo. Al fin y al cabo, ¿qué perdería Europa?

No es nuestro escenario central, pero ¿qué ocurriría si finalmente se produjera un Brexit duro? El crecimiento del 3,8% del PIB que ha acumulado el Reino Unido desde el referéndum de 2016 (frente al 4,9% de la UE) habría sido tan sólo el comienzo del experimento. El impacto sería asimétrico. El PIB de Reino Unido se reduciría más del 2% para finales de 2020 frente a la disminución del 0,2% que experimentarían países como Alemania, Francia o España.

Aunque la sangre no llegará al río, el camino que nos queda por recorrer hasta que se acerquen posturas será arduo; seguramente tanto como encontrar el Santo Grial para los caballeros de la Tabla Redonda. La experiencia en la UE nos demuestra que las concesiones siempre vienen a última hora. Según la leyenda, sólo tres caballeros llegaron al Grial: Perceval, Galahad y Bors. Posiblemente, para la resolución de este conflicto, el destino de May ya esté escrito y sea el mismo que el de Perceval y Galahad, que “murieron en el intento”. ¿Les dice algo el nombre de Sir Bors? Espero que, en este caso, el símil legendario no se cumpla.

Joan Bonet Majó, director de Estrategia de Mercado de Banca March