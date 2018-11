Competencia niega que investigue a las aerolíneas por subir precios tras las denuncias de Baleares

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) niega que tenga ninguna investigación en marcha contra las aerolíneas por supuestas subidas de precios vinculadas a las bonificaciones para residentes por volar a las islas. Contradice así lo anunciado por el Gobierno de baleares, que aseguró el lunes que el organismo que preside José María Marín Quemada ya estaba analizando si eran irregulares las posibles subidas de tarifas llevadas a cabo por las compañías para compensar el aumento de las subvenciones del 50% al 75% en los billetes para residentes a las islas.

La CNMC asegura que no hay ningún proceso en marcha contra las compañías y señala que no han cursado ninguna denuncia al respecto. Su papel, señalan fuentes del organismo, solo tendría sentido si hubieran hecho algún tipo de pacto de precios entre todas las compañías, es decir, un cartel, y no hay ninguna comprobación en marcha por ese tipo de sospecha. El organismo, eso sí, ha hecho en los últimos años algunos informes sobre los sistemas de bonificación para residentes y ya advirtió en dos ocasiones que los que funcionan a base de descuentos (como los actuales) pueden no beneficiar adecuadamente a los consumidores.

Denuncias de Baleares

El consejero de Territorio, Energía y Movilidad del Gobierno balear, Marc Pons, afirmó el lunes que han remitido al Gobierno central varias denuncias de consumidores por el aumento del precio de los billetes, deficiencias en la calidad de los servicios y cuestiones de seguridad. A principios de noviembre, concretó, las denuncias fueron trasladas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para que investigara si se había producido una distorsión de los precios en los últimos meses.

Fuentes del Gobierno balear afirman este miércoles que se mantienen en los datos ofrecidos el pasado lunes. Señalan que, según la información que manejan sobre este asunto, el Gobierno central trasladó a la CNMC hace varias semanas sus denuncias e inquietudes por una posible subida de precios de las tarifas tras el incremento del descuento de residente.

Informes sobre precios

Las denuncias, dijo el gobierno balear, también se apoyaron en un informe elaborado por la patronal de Agencias de Viaje de Baleares (AVIBA) que tras estudiar el precio de 4.500 billetes desde el pasado julio revela que las compañías que operan vuelos con origen o destino Baleares han incrementado sus tarifas tras la aplicación de la nueva bonificación.

"Las compañías de línea regular como Iberia o Air Europa son las que menos incrementan los precios. Las low cost son las que más han aumentado las tarifas con respecto a 2017", sostiene el presidente de AVIBA, Antoni Abrines.