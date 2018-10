¿Por qué es clave que el paro baje de la barrera del 15%? Afecta al futuro de dos tipos de contratos

La caída de la tasa de paro por debajo del 15% no supone solo una bajada más del desempleo. También tiene consecuencias sobre varias medidas extraordinarias que se aprobaron durante la crisis y que tenían aparejada su vigencia a que el nivel de desempleo estuviera por encima de este nivel. No obstante, el Ministerio de Trabajo no prevé un cambio inmediato con la divulgación de los datos ayer por el INE. Fuentes oficiales exponen que van a analizar la situación y trasladar sus conclusiones al diálogo social, puesto que se pueden dar una situación paradójica, a saber, que en la siguiente EPA el paro vuelva a superar el 15%, algo muy probable, puesto que será otoño y comienzan las estaciones malas para el mercado laboral. Por tanto, hoy esas medidas siguen vigentes y así se comunicará a las oficinas del Servicio Público de Empleo.

Las medidas sujetas a que el paro estuviera por encima del 15% son las siguientes:

Contrato de emprendedores. Este contrato creado en la reforma laboral se vinculó a que el paro estuviera por encima del 15% en el trámite parlamentario y fue clave para que el Tribunal Constitucional le diera el visto bueno en los recursos de inconstitucionalidad que se presentaron con esa norma.

La característica más criticada de este contrato cuando se creó fue que permitía extender el periodo de prueba durante un año. Esto significa que en este periodo el trabajador puede ser despedido sin indemnización. Para incentivar su uso entre las pymes con 50 trabajadores o menos, las únicas que pueden recurrir a él, las empresas tienen incentivos fiscales y bonificaciones en las cotizaciones en la Seguridad Social.

Contrato de formación. En este caso, no es la existencia misma del contrato lo que está en juego. La medida extraordinaria consistía en que se podían firmar para trabajadores entre 25 y 30 años. Este contrato es el que se utiliza para instruir a jóvenes sin formación en un oficio mientras trabaja. El empleado debe carecer de títulos oficiales que reconozcan cualificaciones profesionales del sistema de formación profesional o educativo.

Subsidios extraordinarios. Cuando se disparó el desempleo, los diferentes Gobiernos crearon varias ayudas (PRODI, Prepara y PAE) que en los últimos presupuestos se unificaron en una sola. Esa ayuda consiste en una paga de 426 euros que el parado cobra durante medio año si ya ha agotado otras prestaciones y subsidios, y no tiene un determinado nivel de renta.

En este caso, lo que sucede al bajar el paro del 15% es que deja de prorrogarse automáticamente, los programas tienen una vigencia semestral. En este caso, caduca el 4 de enero.