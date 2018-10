Casi mil kilómetros en coche por solo 8,64 euros

¿Se pueden recorrer 14 provincias, dos islas y casi 20 ciudades a lo largo de 964 kilómetros con menos de 10 euros en el monedero? Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez se montan en un coche eléctrico durante más de tres semanas para demostrar que sí. En concreto, los televisivos chefs, jurados de las distintas ediciones de Master Chef, gastarán 8,64 euros en recargar el vehículo a lo largo de las 10 etapas (nueve en España y una en Portugal) que articulan la Vuelva a España en Vehículo Eléctrico (VEVE) 2018, organizada por Endesa y con la colaboración de Kia como proveedor del coche.

El objetivo, sin embargo, no es solo de ahorro económico, sino energético. Desde la primera etapa (que unirá As Pontes con Santiago de Compostela, en A Coruña) hasta la última (en Madrid, entre la sede de Endesa, en Campo de las Naciones, y el paseo del Prado), el vehículo habrá evitado la emisión de 129,5 kilos de CO 2 a la atmósfera.

Del 18 de octubre al 11 de noviembre, ambos cocineros viajarán, acompañados por distintos empleados de Endesa como conductores, por las localidades de Burgos, Logroño, Alcañiz, Huesca, Sevilla, Córdoba, Tarragona, Barcelona, Mérida y Cáceres además de Santiago y As Pontes, así como por las islas de Lanzarote y Mallorca. Además, y por primera vez, la VEVE sale de España y se traslada a Portugal, en un recorrido urbano por Lisboa.

