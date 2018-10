Una salida para viajar en grupo

Queríamos organizar un viaje entre varios amigos pero no encontrábamos ningún hotel que quisiera reservar a un grupo. Cuando localizábamos alguno, nos daban precios individuales sin tener en cuenta el número de habitaciones. Nadie nos ofrecía descuentos. Y en muchos casos, nos cancelaron las reservas sin decir por qué”. Esto fue lo que le ocurrió a Zigor Lapera, fundador junto a Gerardo Martín, y director ejecutivo de Grouping, y a sus compañeros de clase. Un contratiempo que se convirtió en un proyecto empresarial, que comenzó hace 3 años y que en 2017 vio la luz.

Su objetivo era montar una plataforma que permitiera reservar habitaciones a grupos, sin tope máximo de personas ni habitaciones (en la actualidad la mayoría de las webs admiten hasta 10 reservas y todas al mismo precio) y, al tiempo, ofertar actividades (entradas a museos, a parques de atracciones…) de manera que, cuantas más se acumularán y más número de noches se reservarán, mayores serían los descuentos. “No nos parecía lógico pagar lo mismo si estás una semana o 2 días, ni tampoco si solo coges una habitación o 5”. Premisas que han llevado a Grouping a plantar batalla tanto a las agencias tradicionales como a las online, aplicando precios entre un 20% y un 30% más económicos si coges un paquete (hotel + actividades) y entre un 5% y un 20%, si solo compras la habitación. Descuentos que también fluctúan dependiendo del destino y de la temporada.

Además, durante el proceso de reserva ofrecen condiciones “a medida”, al permitir el pago individualizado. “Nadie quiere o no puede cargar con la factura total de un viaje, sobre todo cuando son muchas personas”. A la vez, esta plataforma genera de forma automática una página personalizada para cada viaje y comprador con toda la información de los itinerarios y con las propuestas de los hoteles: nombres, descripción, servicios, fotografías... “De esta manera pueden elegir y consultar todo lo referente al viaje, incluso anular o ampliar una reserva. Es la digitalización 100% de todo el proceso. Cualquiera puede entrar y en 3 o 4 clics tener una oferta en firme. Es la mejor solución para fidelizar al cliente y evitar que tenga que buscar información fuera de nuestra web”.

Buenas perspectivas

Comenzaron con una inversión inicial de 30.000 euros de dinero propio y 25.000 más de una línea de financiación de ENISA (Empresa Nacional de Innovación). Hace unos meses han cerrado una ronda de financiación de 150.000 euros con varios grupos, entre los que destaca Jesús Alonso (fundador de restaurantes.com); cantidad de la que más del 50% se ha destinado al desarrollo tecnológico de la empresa.

Durante el primer año la facturación supuso unos 70.000 euros, un guarismo que en el presente año se multiplicará casi por 10, con unos ingresos cercanos a los 800.000. Cifra que, según apuntan las previsiones, el próximo año podría superar los 2 millones. En paralelo, la compañía ha incrementado igualmente su número de empleados. De 4 con los que inició la andadura a 10. Y es que los viajes en grupo son un producto en plena expansión, con un 20% de la facturación del sector turístico en España.

A principios de este año han dado el salto a Francia y quieren llevar su idea a otros mercados, pero siempre en Europa, “que es nuestra principal área de actuación”. También tienen en proyecto sumar el transporte en avión y tren, “pero son temas más complicados que necesitan su tiempo”.

Recientemente han lanzado una plataforma entre empresas, para el sector de las agencias de viaje. “Vimos que muchas utilizaban nuestra página y decidimos crear una versión para ellas. En este sector las agencias tenían una presencia muy precaria con muchos puntos de fuga por donde se esfumaban los clientes. Hasta ahora la única alternativa era preguntar hotel por hotel hasta dar con el adecuado. Ahora las agencias tienen al instante o en un plazo máximo de 24 horas una oferta personalizada para su cliente”. Actualmente se ofrecen como marca blanca lo que permite a las agencias ofrecer con su propio logo una versión digital a sus clientes. “Nuestra idea es abrirles camino en el proceso de la digitalización, en un momento en que este valor añadido es importante para ganarse la confianza del comprador”. Hoy cuentan con más de 200 como clientes; una nueva actividad que les va a reportar el 30% de la facturación y que pretenden implantar también en el país galo.

Durante estos casi dos años de actividad han gestionado más de 3.300 viajes con destinos a todo el mundo y cuentan con más de 80.000 hoteles y apartamentos en cartera. Viajes que han supuesto auténticos retos, como dar servicio a equipos deportivos “como un campeonato de dardos en Valencia, que reunió a más de 1.000 jugadores”, rutas de “moteros” que se mueven por toda Europa, grupos que se reúnen para hacer juegos de rol o una comunidad de religión judía, que cerró un hotel para montar unas jornadas y que incluía a sus propios cocineros. Un entramado de servicios y posibilidades que hasta ahora “era ciertamente complicado porque los hoteles eran reticentes según el tipo de grupo y el número de personas”. Pero la situación ha dado un giro completo y muchos se han visto abocados a relajar sus condiciones al no cubrir plazas. Las razones son variadas: desde el tema del “procés” que ha mermado la llegada de turistas a Cataluña o el resurgir del turismo en países árabes, que ha hecho que 2018 no se convierta en un nuevo año récord para el turismo en España. Motivos por los que ofrecen tarifas más competitivas y están más abiertos a admitir grupos. “Pese a esto, hay hoteles que siguen teniendo restricciones y no aceptan despedidas de solteros/as o viajes de estudiantes; excepciones que se avisan en la web”.