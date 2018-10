Ingenio para una revolución

Las ballenas quizá no lo saben, pero mucho ha cambiado el mundo desde que Herman Melville creó al capitán Ahab, el sediento y obsesivo perseguidor de la ballena blanca. Desde los años de la primera revolución industrial en los que está ambientada Moby Dick se han sucedido multitud de innovaciones tecnológicas, cambios sociales y crisis económicas. Ya vamos por la cuarta revolución industrial, centrada en la inteligencia artificial y los sistemas cibernéticos para optimizar la producción de las fábricas. Han pasado muchos años y las ballenas siguen perseguidas en muchas partes del mundo, pero algunas tecnologías, ahora, hasta piensan en ellas. Una de las aplicaciones de la industria 4.0 es una plataforma inteligente para controlar la calidad del agua de Alaska y ayudar a prever los riesgos que corren las ballenas en los episodios de contaminación.

Este es uno de los ejemplos de las aplicaciones que se podrán ver en la feria Industry Week. Del 16 al 18 de octubre, las instalaciones de Fira de Barcelona acogerán tres salones complementarios sobre las novedades en la revolución tecnológica en tres sectores: la fabricación en 3D, la conectividad entre los elementos cotidianos y las innovaciones en el sector de la salud.

Internet de las cosas

La tecnología tiene un impacto inevitable en la sociedad actual y en la manera que tienen las personas de relacionarse. Pero los expertos llevan años avisando de que el impacto que tendrá el llamado Internet de las cosas (los elementos cotidianos conectados entre sí y compartiendo datos) será muy grande. Desde el clásico ejemplo de la nevera que compra automáticamente y online los cartones de leche cuando se acaban hasta enchufes que se controlan mediante el móvil para optimizar el uso de los aparatos eléctricos, pasando por plataformas de análisis de la calidad del agua como en el caso de las ballenas.

A finales de 2018 se prevé que haya 11.200 millones de aparatos conectados entre sí

“Las cosas ya no solo hablarán entre ellas y se transmitirán datos, sino que interactuarán con inteligencia artificial y harán transacciones con la tecnología blockchain”, explicó en la presentación de la Industry Week el director de negocio propio de Fira de Barcelona, Salvador Tasqué. El salón IoT Solutions World, que llega a su cuarta edición, es uno de los tres eventos de la semana de la industria y probablemente el que más acercará al visitante a las novedades que la conocida como industria 4.0 tiene que ofrecer. Celebrado en el recinto de Gran Vía de L’Hospitalet de Llobregat, y organizado con la colaboración del Industrial Internet Consortium (IIC), el salón sobre el Internet de las cosas reunirá a 341 expositores y 316 ponentes.

El evento ha crecido un 42% en número de empresas participantes y espera atraer a 14.000 visitantes de todo el mundo. Según los organizadores, este crecimiento va en la línea del despliegue de estas tecnologías no solo en el ámbito doméstico o de consumo, sino también en el industrial. En este sentido, la consultora Gartner predice que a finales de 2018 habrá en el mundo 11.200 millones de cosas conectadas a Internet, 4 millones de los cuales en industrias.

El auge de estas tecnologías está llegando a la industria, y el objetivo de la feria, explican los organizadores, es que las empresas locales sean permeables a la revolución industrial. “Estamos en un momento de grandes cambios. Queremos ser conectores entre el mundo de la tecnología y el mundo de las empresas”, argumentó el director general de Fira, Constantí Serrallonga. La Industry Week se celebrará entre el recinto de Gran Vía, donde estará el salón sobre IoT, y el recinto de Montjuïc, en la capital catalana, donde se celebrarán los salones In(3D)ustry From Needs To Solutions y el salón Healthio, especializado en el mundo de la salud. Entre los tres eventos se reunirá a 21.000 visitantes, 550 empresas y casi 600 expertos.

Impresión en 3D

Uno de los platos fuertes es la jornada 4.0 coorganizada con el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, el principal patrocinador, en la que se abordará el impacto económico, empresarial y ético de la revolución digital. “Internet tiene que estar al servicio de las personas, y un ejemplo muy claro de ello es la impresión en 3D, que transformará la manera de fabricar desde tejidos humanos hasta los textiles, pasando por materiales metálicos y plásticos”, explicó en la presentación el delegado del Gobierno en el Consorcio de la Zona Franca, Pere Navarro. Una de las novedades en esta semana de la industria será la posibilidad de visitar las instalaciones de manufactura avanzada en 3D, en Terrassa.

En el 3D se centrará la tercera edición del salón In(3D)ustry, que contará con las principales empresas del sector, como HP, Arburg, Trumpf o Renishaw. En esta ocasión se celebrarán paralelamente los congresos Ayri11, sobre automatización y robótica industrial, y Transplast, el certamen que aglutina a los principales actores de la industria de los plásticos.

El tercer evento de la semana de la industria quiere dar protagonismo a un sector en el que la tecnología está haciendo grandes avances, el de la salud. Si el año pasado se le dio un lugar especial al sector químico, muy potente en Cataluña, en esta edición de la semana de la industria se le dará protagonismo al hospitalario y de la salud. El salón Healthio tiene el objetivo de crear un ecosistema que sea permeable a las nuevas tecnologías. Contará con 300 ponentes para hablar, entre otras cosas, de los tratamientos del cáncer hereditario mediante variantes de ADN o de novedades en neurología. Entre las innovaciones médicas que se mostrarán en Healthio está una aplicación para la autogestión de los tratamientos para la diabetes o una aplicación para hacer seguimiento de los episodios de epilepsia.