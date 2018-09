El salario medio subió un 0,5% en el segundo trimestre del año

Los sueldos siguen sin despegar. El pasado trimestre crecieron un 0,5% respecto al mismo periodo del año anterior y el promedio se situó en 1.951,81 euros brutos al mes. Este incremento supone tres décimas menor que en el anterior trimestre, según el Instituto Nacional de Estadística. Se frena así la ya lenta aceleración que se observaba justo desde hace un año.

Si se toma todo el coste laboral, y no solo los sueldos, el desembolso empresarial es mayor (2.602,01 euros mensuales) y el incremento es del 0,7%. Este mismo porcentaje viene registrándose en los últimos tres trimestres. La diferencia entre el coste laboral y el coste salarial es que el primero incluye otros elementos como las cotizaciones sociales, las retribuciones que no se pagan en dinero o las bonificaciones y subvenciones, que en este caso no se suman sino que se restan.

Al analizar lo sucedido con los salarios en la última década, partiendo de la encuesta trimestral de coste laboral, se desprende un claro estancamiento que la recuperación económica de los últimos años no ha sido capaz de romper. La atonía de los precios en parte de este periodo lo ha hecho más llevadero, pero el IPC ya hace tiempo que ha recuperado vigor. En cambio, los sueldos siguen anclados, unos euros arriba o abajo, en los niveles que había en 2009.

Para tratar de romper esa debilidad, sindicatos y empresarios firmaron un pacto salarial que recomienda incrementos mínimos del 2% para los salarios más otro punto adicional en función de criterios como la productividad, los beneficios o el absentismo laboral. No obstante, ese pacto se firmó oficialmente ya entrado el verano por lo que todavía es muy pronto para que su efecto se note en la estadística oficial.

Ese pacto también contempla la recomendación de elevar los sueldos más bajos de los convenios hasta los 1.000 euros mensuales o los 14.000 euros anuales. Si esto comienza a pactarse, es probable también que el salario medio registre mayores incrementos que los observados hasta ahora. Esto es así porque uno de los motivos por los que el aumento medio de retribuciones es bajo está ligado a la gran creación de empleo. Normalmente, los nuevos contratados tienen salarios más bajos que quienes tienen más experiencia y, en los últimos años, se están realizando muchas contrataciones. Esto, en la estadística, se traduce en un mayor número de salarios bajos que reducen el resultado de la operación que calcula el sueldo medio.