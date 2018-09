Sánchez Llibre oficializa su candidatura a presidir la patronal catalana

Josep Sánchez Llibre ha hecho oficial esta tarde su candidatura a la presidencia de la patronal catalana Foment del Trabajo, cuyo comité ejecutivo ha aprobado en su reunión de hoy el calendario electoral. Las elecciones, a expensas de que lo ratifique la junta directiva de Foment en su reunión del 1 de octubre, se realizarán el lunes 5 de noviembre. A partir de ese día se puede presnetar las candidaturas, para las que existe plazo hasta siete antes de la celebración.

Hasta el momento es la única persona que ha mostrado interés por liderar a los empresarios catalanes y, según fuentes del entorno patronal, no se espera que haya ningún competidor. Después de muchas reuniones y encuentros, creo que estoy en condiciones de aspirar a representar al empresariado catalán, defendiendo vuestras aspiraciones ante los gobienros y liderando, con vuestro soporte, las reivindicaciones en unos momentos de cambios sustanciales en la economía del siglo XXI", explica Sánchez Llibre en un comunicado.

La carrera de Sánchez Llibre hacia la cúpula patronal catalana comenzó a fraguarse a principios de año ante la proximidad del relevo del actual presidente, Joaquim Gay de Montellà, a quien le impiden los estatutos proseguir al cumplir ocho años de mandato. Las aspiraciones de Sánchez llibre se encontraron con algunos impedimentos, no exentos de tentativas con tintes independentistas que no le veían con buenos ojos. El propio Gay de Montellà, que inicialmente mostró su respaldo, posteriormente viró sus preferencias para que le supliera alguno de sus vicepresidentes mientras él preparaba su asalto a la presidencia de la CEOE, en Madrid. Sin embargo, no recibió ninguna respuesta positiva y sus intenciones con la CEOE tampoco fraguaron.

Por eso Sánchez Llibre sale al paso en su comunicado. "Quiero encabezar una candidatura que quiere ser transversal para representar todas las sensibilidades del emperesariado catalán". Es decir, que figuren los sectores industriales y servicios, pero también los sectores emergentes de la economía 4.0, así como los territorios, que considera fundamentales para la construcción de la red empresarial catalana, explica en la nota informativa tratando de satisfacer al conjunto empresarial, incluidos los independentistas.

El exdiputado de CiU y vicepresidente de Conservas Dani sostiene que quiere "modernizar, renovar y generar ilusión de futuro para construir el Foment del mañana. A su juicio, es la forma de lograr una patronal fuerte en todo el territorio catalán que se pueda adaptar a los nuevos tiempos. "Nuestro objetivo es defender el progreso económico y social de nuestro pais y nuestra gente, de forma justa y equilibrada", amplía.

Asimismo, subraya que su candidatura quiere poner el acento catalán en la voz de la CEOE y que tenga capacidad de generar complicidades en el tejido empresarial catalán con el objetivo de conseguir los hechos nos marquemos todos juntos". Y añade que quiere que Foment sea "la casa de todos los empresarios, de los sectores tradicionales y de los emergentes, de los empresarios de toda la vida y de los jóvenes emprendedores, porque todos tenemos el orgullo de ser empresarios".