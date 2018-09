Las ‘big four’, al asalto de los bufetes

Frente a los que vaticinan una revolución en el mercado legal, Eva Bruch pide cautela. "Habrá que ver si EY está preparado para una entrada global en el sector jurídico", advierte, porque "sus raíces están en la auditoría y la consultoría, y, por tanto, su modelo de negocio está estrechamente vinculado al modelo de negocio de las Big Four y no al jurídico". Apoya sus recelos en una operación similar, como la adquisición de la firma Conduit Law por parte de Deloitte, y "en la que la magia no llegó a producirse". "Aunque en este caso los actores son distintos y el modelo de negocio de Riverview Law es distinto al de Conduit Law, los motivos que provocaron el fracaso de esa operación pueden repetirse", concluye.