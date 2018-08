La sociedad de Aznar y Ana Botella registra sus primeras pérdidas

Famaztella, la sociedad con la que el expresidente José María Aznar y la exalcaldesa de Madrid Ana Botella explotaban los derechos de propiedad intelectual que generaban los libros, discursos y conferencias, registró unas pérdidas de 165.966 euros en 2017, siendo el primer ejercicio desde su constitución en 2004 que presenta un resultado negativo, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil

La sociedad no registró facturación alguna en 2017, siendo el tercer año consecutivo que no obtiene ingresos por su actividad principal. Además, como ya ocurriera el año anterior, no cuenta con ningún empleado ni costes de personal.

Como sucede desde 2015, la única actividad de la compañía en 2017 han sido inversiones financieras, por las que registró las pérdidas frente a un beneficio en el ejercicio anterior de 73.622 euros. Los números rojos se explican en su totalidad por las “diferencias de cambio”, que arrojan una partida negativa de 179.017 frente al resultado positivo de esta partida de 90.770 euros en 2016.

Aunque la memoria no lo especifica, esas pérdidas se producen casi en su totalidad por la depreciación del dólar frente al euro en el ejercicio de 2017, debido a las inversiones en compañías estadounidenses.

En concreto, los que se derivan de 352.112 acciones de una firma llamada Spider Cloud Wireless, una compañía que trabaja para las operadoras de móviles por un valor de compra 250.000 dólares. Las acciones, que figuran en las cuentas desde 2015, están valoradas en 2,037 millones de dólares en activos (1,744 millones de euros) al cambio de cierre de año, con una depreciación del 16% frente al ejercicio anterior.

Las cuentas aclaran que no existe ningún contencioso con Hacienda, ni espera que se produzcan por los ejercicios abiertos a inspección ordinaria desde 2013 a 2016.