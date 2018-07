La industria 4.0 se afianza en la Fira

Las máquinas y procesos de producción han sufrido tantos cambios en los últimos dos siglos que ya llevan cuatro revoluciones. De la mecánica impulsada por el vapor o la electricidad, que cambió la sociedad para siempre, a las máquinas automáticas y la robótica, las empresas han ido adaptándose para no quedarse atrás. A las puertas de la llamada revolución 4.0 o revolución digital, todos los sectores industriales se darán una cita en las instalaciones de Fira de Barcelona el próximo mes de octubre para impulsar y desarrollar las soluciones en inteligencia artificial y maquinaria conectada.

La Industry Week, en su segunda edición como plataforma que integra tres salones específicos, abarcará entre el 16 y el 18 de octubre perspectivas sobre la materia prima, la fabricación masiva o personalizada, la automatización de procesos, la conectividad inteligente, la ciberseguridad o las transacciones comerciales entre máquinas. Fira espera acoger a más de 21.000 visitantes, que podrán descubrir las novedades de 450 empresas expositoras y escuchar las opiniones de cerca de 600 expertos en jornadas y mesas redondas.

La primera edición de la Industry Week, el año pasado, fue calificada por los organizadores como “un éxito”. Se cumplió el objetivo: aglutinar varios de los congresos sectoriales que organiza Fira de Barcelona para buscar debates y soluciones comunes. El protagonista en esa ocasión fue el sector químico, con el salón Expoquimia que se celebra cada tres años, que coincidió con un salón sobre la impresión en 3D y con el evento especializado en el llamado Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés), los elementos cotidianos conectados entre sí. “La idea de una semana enteramente dedicada a la industria nació de la necesidad de que se pongan las soluciones digitales al servicio de todas las empresas, no importa el sector”, destaca Salvador Tasqué, director de Negocio Propio de Fira de Barcelona.

Un sector de gran peso

La química, uno de los reyes de los sectores industriales en España por el gran peso que tiene (representa el 12,6% del PIB industrial), también estará presente en la edición de este año de la Industry Week, aunque no será protagonista. Este año el papel principal lo tendrá la industria de la salud, con el salón especializado Healthio. Este tendrá lugar en el recinto de Fira en Montjuïc, donde habrá una muestra del ecosistema innovador que hay en España, y especialmente en Barcelona, alrededor del mundo de la salud. Solo en Cataluña, según un informe de CataloniaBio & HealthTech y la consultora EY, las empresas de biotecnología captaron 102 millones de euros en inversión, un 12% más que el año anterior.

En el salón sobre la salud, los visitantes podrán escoger entre 24 itinerarios agrupados en tres ejes temáticos: salud y bienestar, medicina personalizada y enfermedades crónicas y envejecimiento. Healthio contará con 95 expositores como el Hospital Clínic, el Germans Trias i Pujol, el Hospital de la Vall d’Hebron, el Consorci Sanitari Integral o el Instituto Guttmann. Entre las empresas expositoras, destacan Roche, Sanitas Hospitales o Intersystems. Entre todas las actividades, el Healthio espera acoger a 3.500 visitantes y reunir a 240 ponentes.

El salón sanitario coincidirá, como lo hizo el de la química en la pasada edición, con el evento IN(3D)USTRY From Needs to Solutions, dedicado a la impresión en 3D, y con el IoT Solutions World Congress, un evento especializado en Internet de las Cosas que Fira de Barcelona organiza conjuntamente con la Industrial Internet Consortium, la asociación global de empresas tecnológicas de IoT. Esta asociación, que desempeña un papel parecido al de la patronal de móviles GSMA, que organiza el Mobile World Congress, representa a todas las industrias que desarrollan o necesitan soluciones sobre elementos conectados a Internet. Entre ellas está el sector de la automoción, el de la aeronáutica, el comercio y la distribución o las infraestructuras.

El Internet de las Cosas

El IoT Solutions World Congress, que se celebrará en el recinto de Fira en Gran Vía, en L’Hospitalet de Llobregat, pretende confirmar el auge del Internet de las Cosas en diferentes sectores, y plantear los principales retos. Ya hace tiempo que se teoriza sobre los coches o las neveras conectadas, que por ejemplo avisarán de que el cartón de leche se ha terminado o que directamente comprarán online al supermercado lo que se necesite.

Pero esta conectividad plantea retos, y el congreso quiere incidir sobre estos desafíos, especialmente el de la ciberseguridad. “Como consecuencia de la transformación digital, cada vez es más importante ser pioneros en ciberseguridad. En la Industry Week, de la mano del Festival Sónar, dedicaremos un día entero a este tema, con actividades como poner a los hackers una serie de retos artificiales”, explica Tasqué. La cita del IoT también incidirá en la importancia en esta tecnología de la inteligencia artificial y del blockchain, la tecnología que encripta las transacciones económicas y que está llamada a ser un factor determinante para los elementos conectados. Entre los 300 expositores que habrá en esta feria especializada destacan ABB, Deloitte, Huawei, Google Cloud o Intel.

A estos salones les acompañarán una serie de jornadas, organizadas conjuntamente con el Consorcio de la Zona Franca, que con el lema Inspiring the Industrial Future, abordarán el impacto de la industria 4.0 en diversos ámbitos sectoriales. El gran impacto a escala industrial está en la manufactura avanzada en impresión en 3D, que en la Zona Franca tiene un ejemplo con la incubadora inaugurada recientemente. El evento IN(3D)USTRY espera recibir 3.500 visitantes y es la parte más profesional de la semana de la industria, con soluciones innovadoras en metales avanzados, plásticos y robótica.