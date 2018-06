Telefónica se hace con los derechos del fútbol frente a Mediapro

Telefónica se ha hecho con los principales bloques de partidos de los derechos audiovisuales del Campeonato de Liga de Primera y Segunda División para las tres temporadas desde la 2019-2020 a la 2021-2022. La Liga de Fútbol Profesional ha adjudicado solo cuatro de los ocho lotes en que se dividía la subasta por 3.421 millones de euros (una media de 1.140 millones por temporada), lo que supone un incremento de un 15% respecto a los cuatro lotes equivalentes en el trienio anterior (2.978 millones).

La LFP perseguía conseguir 3.900 millones de euros por el conjunto y aún espera cumplir con ese objetivo una vez que subaste en segunda ronda los cuatro bloques vacantes.

Telefónica se ha quedado con los dos paquetes más atractivos de los derechos televisivos del fútbol español -los ocho partidos por jornada y El Partidazo- por 2.940 millones (980 millones por temporada), mientras que Mediapro se ha quedado con el paquete de los bares y con los derechos de los resúmenes en exclusiva por 481 millones.

Se trata de la primera vez que Telefónica se impone a la productora de Jaume Roures, lo que le da una ventaja competitiva a la hora de negociar por los derechos de la Champions que están en manos de la productora catalana, y frente a Vodafone y Orange que tendrán que negociar ahora con la operadora rival para incluir los partidos en su parrilla.

"La adjudicación directa a Telefónica de estos derechos para el nuevo ciclo permite que la operadora sea quien decida, diseñe y desarrolle los contenidos, que tendrán a partir de la temporada 2019- 2020 el sello Movistar. En el caso de los costes netos, la deflación es aún mayor, superior al 5%. El ahorro es para todos los operadores y el impacto concreto en cada uno dependerá del número de ellos que contraten los canales que Movistar pondrá a la venta", ha señalado Telefónica en un comunicado.

En la anterior subasta organizada por la entidad presidida por Javier Tebas, Mediapro se quedó con el mayor lote, el de los ocho partidos de Primera División, por 1.900 millones de euros, mientras que Movistar se hizo con el segundo más destacado, el del Partidazo, por 750 millones. Gracias a esa adjudicación la productora catalana negoció in extremis con Telefónica para revenderle los derechos de la Champions. Ahora la empresa de Roures ya no contará con esa baza si quiere colocar los derechos de la Champions que, a poco menos de tres meses de que comiencen aún no ha logrado revender.

A la espera de Netflix y Amazon

La Liga tampoco ha conseguido por el momento conseguir el interés de las nuevas empresas de Internet como Amazon, Facebook y Netflix, ya que los únicos adjudicatarios de los cuatro bloques han sido Telefónica y Mediapro. No obstante, la LFP confía en que en una segunda ronda, estos nuevos actores digitales se sumen a la puja por los bloques restantes.

Vodafone y Orange tampoco se han hecho con ningún paquete pero cuentan con la baza de que en virtud de las obligaciones impuestas a Movistar por las autoridades de Competencia (CNMC), al tratarse del operador incumbente en banda ancha y televisión debe dar acceso a un precio competitivo al 50% de su oferta Premium, entre la que se incluye el fútbol.

El presidente de La Liga, Javier Tebas, se mostró “satisfecho porque este resultado es positivo para todos los que forman parte, directamente o indirectamente, de la industria del fútbol español. clubes, operadores adjudicatarios, patrocinadores y, muy especialmente, los aficionados al fútbol, salen ganando con este concurso”.

La LFP informó también de que al margen de la subasta ha renovado el contrato con Mediapro, para la venta de los derechos audiovisuales internacionales durante las próximas cinco temporadas (2019/2020 a 2023/2024). Gracias a este acuerdo, La Liga se garantiza unos ingresos por derechos audiovisuales internacionales de 4.485 millones de euros durante las próximas cinco temporadas, un 30% más que en el anterior trienio, según informó la LFP en una nota.