Ocho de cada diez encuestados por Casaktua teme una nueva burbuja inmobiliaria

Ocho de cada diez españoles considera que el mercado inmobiliario presenta indicios similares al periodo anterior a 2008, cuando tuvo lugar el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, según un estudio realizado por Casaktua a 1.100 personas durante el mes de marzo. Precios por las nubes y escasez de oferta son los síntomas que llevan a los encuestados a pensar que se están repitiendo algunos de los errores del pasado.

El 86% considera que la razón principal de la amenaza es el incremento del precio de la compra en los dos últimos años. Pero son más, un 89%, los que consideran que son los precios de alquiler los que más evidencian una situación de sobrecalentamiento. Actualmente, el coste medio que están pagando los que viven de alquiler alcanza los 469 euros al mes, un 6% más que la cuota media hipotecaria, que es actualmente de 442 euros mensuales. Además, uno de cada cinco inquilinos tiene que hacer frente a una subida de la renta mensual. De estos, el 24% paga 50 euros más que hace unos meses, y casi el 10% afronta 100 euros adicionales.

Por eso, el 73% de los encuestados opina que, ahora mismo, comprar es mejor elección que alquilar. La intención de adquirir una vivienda en propiedad ha aumentado siete puntos en el último año, mientras que la opción del alquiler ha disminuido un punto.

Estos datos ponen de manifiesto que España sigue siendo un país con mentalidad de propietarios, a pesar del aumento en la demanda de alquiler en los últimos años. El 17% de los encuestados manifiesta su deseo de adquirir una vivienda, frente al 14% que optaría por el alquiler.

Y aún así, el 58% de los españoles que escoge la opción de ser inquilino y no propietario no lo hace convencido, sino por razones económicas, ya que preferirían adquirir una vivienda pero no se lo pueden permitir. De hecho, el presupuesto de compra se ha reducido hasta 171.815 euros, un 7% menos que el de 2017, según el estudio. En la mayoría de los casos (79%), la cuantía a invertir en una vivienda se sitúa por debajo de los 200.000 euros, frente al 75% de 2017 y el 70% de 2016. Este presupuesto varía por comunidades autónomas. Los que más gasto están dispuestos a asumir en la compra de un inmueble son los madrileños (202.128 euros): el 77% tiene intención de adquirir una vivienda de hasta 250.000 euros.

Un parte de los que van a comprar viviendas en los próximos meses son inversores. El estudio recoge que el 10% de los españoles que está buscando nueva vivienda lo hace motivado por el atractivo de inversión. El perfil es el de un trabajador por cuenta ajena, de entre 45 y 54 años y con unos ingresos netos familiares de entre 3.001 y 4.500 euros al mes. La inversión ronda los 150.000 euros como máximo. Para los encuestados, la mejor opción para invertir en el sector inmobiliario es adquiriendo una vivienda con el fin de alquilarla (33%). Le sigue, el arrendamiento vacacional (14%) y la compra de un inmueble para vender una vez reformado (12%).