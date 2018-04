Internet contra la burocracia

Sage es competencia natural de sistemas de gestión como la alemana SAP, implementados en la mayoría de empresas del IBEX y grandes multinacionales. No en vano, las principales consultoras —entre ellas, Deloitte o PwC— son contratadas para implementar estos servicios en grandes conglomerados. La británica, sin embargo, no se siente competencia directa de este servicio. “Ellos responden a las necesidades de empresas mucho más grandes, con las que nosotros trabajamos pero no de forma integral sino para soluciones concretas. Teléfonica es uno de nuestros principales partners”, asegura Kelly. Tienen 2.500 de este tipo, entre ellos, casi todas las empresas del IBEX35 a las que certifican. Su compañía también cuenta con consultoras externas a las que forman y certifican que le ayudan a implementar sus sistemas en otras empresas.