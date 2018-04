Retrasos en la mitad de los vuelos en Europa por un fallo informático

Un fallo informático en el sistema de gestión aérea radicado en Bruselas ha provocado retrasos en la mitad de los vuelos europeos este martes, según ha informado la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea (Eurocontrol) en un comunicado. La organización ha avisado de que la perturbación en el tráfico aéreo en Europa reducirá en un 10% la capacidad de la red europea.

El organismo, encargado de distribuir los vuelos ha admitido que "aproximadamente la mitad" de los 29.500 vuelos previstos en la red europea para este martes podría "sufrir algún retraso" debido a la quiebra del sistema y ha precisado que espera que las operaciones de red se reanuden normalmente a última hora de la tarde.

Mientras se resuelve el problema, se van a "dosificar" los despegues en los aeropuertos de origen con el fin de no provocar aglomeraciones en los aeropuertos de destino, lo que provocará retrasos indeterminados en los vuelos durante toda la tarde.

"Ha habido una quiebra del Sistema de Gestión del Flujo Táctico Reforzado (ETFMS, por sus siglas en inglés), con un impacto en el sistema de plan de vuelos asociado", ha explicado Eurocontrol en la nota. No obstante, el organismo intergubernamental asegura que "el control del tráfico aéreo no se ha visto directamente afectado y no hay consecuencias para la seguridad derivadas de este incidente".

Sin problemas de seguridad

Eurocontrol ha asegurado que el problema "ha sido identificado" y se ha puesto en marcha un plan de contingencia, que se mantendrá en las próximas horas hasta que haya certidumbre de que el sistema tiene "datos suficientes" para operar de forma "completamente correcta".

A la espera de la recuperación total del sistema, prevista a última hora de esta tarde, Eurocontrol ha solicitado a las aerolíneas que enviaron sus planes de vuelo antes de las 10.26 UTC (Tiempo Universal Coordinado) y que todavía no han despegado a volver a hacerlo dado que los datos se han perdido.

"El trabajo está en marcha para resolver la cuestión", ha explicado la entidad, que ha precisando que dará más información sobre del incidente "lo antes posible". El ETFMS es clave para la gestión del tráfico. Se utiliza para calcular y controlar la demanda de tráfico con la capacidad disponible. El organismo intergubernamental, que contribuye a la puesta en marcha del proyecto Cielo Único Europeo, ha precisado que "los procedimientos de contingencia se están desplegando".

Las dos funciones de Eurocontrol son calcular la demanda del tráfico en cada sector de área de operaciones, utilizando información de planes de vuelos de los operadores aéreos y en la asignación de slots (derechos de aterrizaje y despegue).