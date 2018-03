Orange sube sus tarifas móviles hasta 3 euros a cambio de más gigas

Orange vuelve a subir sus tarifas bajo el modelo de ampliar los bonos de datos aunque el cliente no haya solicitado esa mejora. Apenas tres meses después de haber subido el precio de sus paquetes convergentes Love el pasado febrero en hasta 5 euros mensuales, el operador francés aplicará a partir del 6 de mayo una subida en sus tarifas móviles de hasta 3 euros al mes a cambio de aumentar hasta en 5 gigas los bonos de navegación.

Además, a partir de dicha fecha, eliminará las tarifas animales Colibrí, Tucán, Ballena Play y Delfín, y transferirá a los clientes que las tengan contratadas al nuevo catálogo de tarifas móviles (Esencial, Habla, Go Play, Go Up)

En concreto, la tarifa Go Top pasará a ofrecer 25GB y llamadas ilimitadas por 47,95 euros al mes, frente a los 20GB que ofrece actualmente por 44,95 euros al mes. En esta línea, la tarifa Go Up, que también incluye llamadas ilimitadas, elevará los gigas ofrecidos de 8GB a 12GB a cambio de tres euros más al mes hasta los 35,95 euros, mientras que Go Play, que actualmente ofrece 10GB con 100 minutos en llamadas por 25,95 euros, pasará a tener 15GB por 28,95 euros al mes.

Asimismo, la tarifa Habla sube tres euros hasta los 25,95 al incrementar sus gigas de 1,5GB a 2,5GB, con llamadas ilimitadas, y la tarifa Esencial sube dos euros hasta los 14,95 euros al pasar de 1,5GB a 2GB con llamadas a cero céntimos el minuto. La tarifa Ardilla, tendrá 0,7GB al mes, frente a los 0,5GB actuales, y sube de 8,95 euros a 9,95 euros.

Como se trata de una modificación unilateral de las condiciones del contrato, los clientes podrán optar por aceptar esta actualización, cambiarse de tarifa o darse de baja sin ninguna penalización.