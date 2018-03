Los jubilados vuelven a salir a la calle para reclamar unas pensiones dignas

Más de un centenar de personas se manifiestan frente al ministerio de Hacienda, en Madrid, para reclamar unas pensiones dignas. J. Lizon (EFE) | ATLAS

Centenares de personas se han manifestado este jueves en varias ciudades españolas para reclamar unas pensiones dignas. Sin embargo, esta movilización convocada por los sindicatos CC OO y UGT no ha sido tan multitudinaria como la anterior, celebrada el pasado 22 de febrero —a la que acudieron miles de personas—. La incesante lluvia ha desanimado a los más cautos. Los sindicatos han llamado a una nueva manifestación el próximo sábado 17 de marzo para reivindicar una subida de las pensiones superior al 0,25%, aprobado por el Gobierno para este año, en cumplimiento con la ley.

Las concentraciones han comenzado a partir de las 11 de la mañana frente a las delegaciones de Hacienda de distintas ciudades españolas. En Madrid, más de un centenar de pensionistas se han concentrado a las puertas del Ministerio de Hacienda a grito de "Sí se puede" y "Esta batalla la vamos a ganar", entre otros. Los jubilados reclaman que los incrementos de las pensiones cubran la subida de los precios y que los Presupuestos Generales del Estado de 2018 —aun sin aprobar— incluyan partidas para asegurar la financiación de la Seguridad Social.

José Luis Rodelgo, un jubilado de 68 años, trabajaba de mecánico de refrigeración y cobra una pensión de 700 euros mensuales con la que mantiene también a su mujer. "Llegas a fin de mes si comes muy mal: judías y lentejas todos los días, pero ni se te ocurra comprar un filete", ha explicado en la manifestación de Madrid. Esta se ha iniciado en la calle Alcalá y se ha ido trasladando hasta los alrededores del Congreso de los Diputados donde muchos pensionistas se han manifestado a lo largo de la Carrera de San Jerónimo.

En Valencia, unos 500 jubilados se han concentrado frente a la plaza del Ayuntamiento, menos de la mitad que hace una semana. Los que han acudido, como Ángeles Pastor, antigua contable de 67 años, han atribuido el descenso de asistencia a la escasa organización de la convocatoria. "Yo me he enterado esta mañana a las once. He cogido el autobús y me he venido porque la pensión cada vez me da menos para vivir. No me están regalando nada, es un dinero que he ahorrado durante 44 años de trabajo y, en cambio, sí que me están quitando poder adquisitivo", ha afirmado según informa Ignacio Zafra.

Desorganización en las convocatorias

La menor afluencia de manifestantes se explica en parte por las condiciones meteorológicas, que en ciudades como Sevilla y Cádiz han llevado a que se cancelaran las movilizaciones convocadas. Eso no ha impedido que algunas personas se manifestaran individualmente en esas regiones, porque la protesta por las pensiones se está realizando desde diferentes frentes. Por ejemplo, en la manifestación de este jueves, convocada por UGT y CC OO, no se han sumado algunas de las principales plataformas de defensa de las pensiones.

Por ese motivo, Unai Sordo, secretario general de CC OO, ha pedido que la próxima manifestación sea "intergeneracional" y se unan todas las plataformas. "Los sindicatos queremos promover la gran movilización para el 17 de marzo. No es solo por la revalorización de las pensiones, debe ser algo intergeneracional. La gente debe entender que se han adoptado medidas, como las de 2013 en las pensiones, que afectarán en los próximos años a la calidad de las pensiones", ha comentado.

Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha incidido en la necesidad de los pensionistas de recuperar poder adquisitivo. "No hay duda de que hay que revisar la subida del 0,25% de las pensiones, sin atajos y de manera justa para que recuperen poder adquisitivo", ha sentenciado. Al mismo tiempo, la mayoría de los grupos parlamentarios que componen el Pacto de Toledo han decidido buscar una solución la próxima semana para que la actualización de las pensiones se ligue al IPC.

En la manifestación de este jueves los jubilados lo han dejado claro: "No pararemos hasta que nos escuchen". Tras más de una hora y media bajo la lluvia se han retirado al canto de "Uno, dos y tres. Si no nos hacen caso, volvemos otra vez". De momento, el 17 de marzo vuelven a la calle.