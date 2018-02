Cádiz, el sempiterno farolillo rojo del mercado laboral

A Juan José Cumplido apenas le quedan fuerzas para ser optimista: “Tengo 53 años, hace 11 años que mi empresa cerró. Ya veo muy difícil que me pueda reincorporar al mercado laboral”. El extrabajador de Delphi es el ejemplo de la cruz del desempleo en Cádiz. Ese que, cronificado, se eleva hasta el 30% en enero de 2018, lleva a la provincia a ocupar el primer puesto del desempleo español y atrapa en sus fauces a un elevado número de gaditanos mayores de 45 años. Pero la lacra gaditana también tiene una cara: pese a que 2.705 personas fueron al paro en enero, el dato interanual resulta positivo ya que hay 12.387 desempleados menos que en el mismo mes del año anterior.

“Esta claro que el paro necesita mejorar mucho. Pero llevamos tiempo en el buen camino”, reconoce Javier Sánchez Rojas, presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz.

Rojas tiene claros algunos de los motivos que han llevado a la provincia a esta situación: “Durante la crisis se han perdido muchas empresas. Hoy, su saldo de creación es neto, aún así son pequeñas”. Todo ello en una zona con alta densidad de población (1,2 millones de habitantes) y donde “la densidad de empresas es de 48 por cada 1.000 habitantes, frente a las 67 que hay en España”.

La mayor parte de los empleados gaditanos trabajan en el sector servicios (en torno a un 70%), seguidos de los que trabajan en la industria (un 25%). “Al ser un sector tan potente, estamos muy ligados a una estacionalidad del turismo que no hemos conseguido romper”, reconoce Francisco González Cabaña, anterior presidente socialista de la Diputación de Cádiz y, actualmente, senador en las Cortes.

La cronificación del paro en la provincia ha encontrado un tramo de edad donde se ha hecho especialmente virulento, un 47% de los desempleados tiene más de 45 años. “Aunque se suele poner la lupa en el juvenil, el de los mayores es un dato que preocupa especialmente por el riesgo de exclusión social”, añade Sánchez Rojas.

Ese paro es el caso de Cumplido que, pese a reciclarse con cursos de aeronáutica, no ha conseguido trabajo en 11 años y hoy subsiste con una ayuda intermitente de 426 euros al mes. “Hay muchos como yo, pero la gente no reacciona. No entiendo porqué”, denuncia el desempleado gaditano.

Tanto el presidente de los empresarios como Cabaña, apuestan por reforzar el sector industrial de la provincia, ya que sus empresas son capaces de crear más puestos de trabajo. Además, Sánchez tiene claro que el camino es la internacionalización de los mercados y fomentar la imagen de la provincia como una zona atractiva para las inversiones. “Tenemos que creérnoslo más. No tenemos una maldición bíblica ni somos genéticamente distintos. Somos igual que el resto de territorios y tenemos que ponernos a su ritmo”, remacha con orgullo el presidente de los empresarios gaditanos.